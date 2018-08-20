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Керівник фонду соцзахисту продав понад 100 авто, призначених для інвалідів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Сумській області судять керівника Благодійного фонду соціального захисту (підтримки) інвалідів Сумщини за незаконну реалізацію понад 100 безкоштовно переданих для потреб фонду автомобілей. Про це повідомляє прес-центр Судової влади України, передає УНН.

Керівник фонду соцзахисту продав понад 100 авто, призначених для інвалідів

"У ході слідства встановлено, що благодійному фонду "Соцінвест" безоплатно надано для використання у благодійних цілях 123 транспортні засоби, які були конфісковані державою та не реалізовані", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, відчуження такого майна можливе виключно за умови сплати мита та інших податків і зборів. При цьому обвинувачений зареєстрував та облікував за благодійним фондом лише 14 транспортних засобів, а решту реалізував як запчастини, не сплативши при цьому обов’язкові платежі до бюджету.

Таким чином, керівник благодійного фонду заподіяв шкоди державним інтересам у вигляді неможливості надання соціально-незахищеній, малозабезпеченій категорії громадян та людям з інвалідністю транспортних засобів, а також ненадходження податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджету на загальну суму 1664172,45 грн.

Нагадаємо, поліцейські Запоріжжя затримали жінку за продаж власного сина-інваліда у трудове рабство за 50 тисяч гривень.


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