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Руководитель филиала госбанка предстанет перед судом

Киев • УНН

 • 8103 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Прокуратурой города Киева завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении руководителя одного из региональных филиалов акционерного общества "Укрэксимбанк" по факту получения неправомерной выгоды и растраты залогового имущества. Об этом УНН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Руководитель филиала госбанка предстанет перед судом

Досудебным расследованием установлено, что указанное должностное лицо получило неправомерную выгоду в сумме 45 тыс. гривен от субъекта хозяйствования за содействие в передаче в аренду целостного имущественного комплекса, который находился на балансе Черновицкого филиала банка.

Кроме того, находясь на указанной должности руководитель филиала незаконно отстранил имущество, которое было на ответственном хранении АО "Укрэксимбанк" на общую сумму более 250 тыс. гривен.

Правоохранители задержали банкира в августе прошлого года "на горячем" во время получения неправомерной выгоды.

На данный момент обвинительный акт в отношении должностного лица по ч. 3 ст. 368 и ч. 4 ст. 191 УК Украины направлен в Шевченковский районный суд города Черновцы (по месту совершения преступления).

Добавим, АО "Укрэксимбанк" - это публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству в лице Кабинета министров.

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