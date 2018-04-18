Керівник філії державного банку постане перед судом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Прокуратурою міста Києва завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно керівника однієї з регіональних філій Акціонерного товариства "Укрексімбанк" за фактом одержання неправомірної вигоди та розтрати залогового майна. Про це УНН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.
Досудовим розслідуванням установлено, що вказана посадова особа отримала неправомірну вигоду у сумі 45 тис. гривень від суб‘єкта господарювання за сприяння у передачі в оренду цілісного майнового комплексу, що перебував на балансі Чернівецької філії банку.
Крім того, перебуваючи на вказаній посаді керівник філії незаконно відчужив майно, яке було на відповідальному зберіганні АТ "Укрексімбанк" на загальну суму понад 250 тис. гривень.
Правоохоронці затримали банкіра у серпні минулого року "на гарячому" під час одержання неправомірної вигоди.
Наразі обвинувальний акт стосовно посадовця за ч. 3 ст. 368 та ч. 4 ст. 191 КК України направлено до Шевченківського районного суду міста Чернівці (за місцем вчинення злочину).
Додамо, АТ "Укрексімбанк" – це публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету міністрів.