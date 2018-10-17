Керченский убийца был сторонником "Новороссии" - соцсети

Так, на одной из страниц Владислав обнародовал работы "художника с Новороссии Вадима В.", на которой изображено "флаг Новороссии", людей в военном одеянии, а также убийство человека с цветами флага УПА на рукаве.

Также на странице стрелка - изображение Путина в имперской одежде и гадкие шутки об Украине.

"Вот вам банальное доказательство того, что, если случится потасовка, сторонники "русского мира" двинутся не в Украину, а скорее в сторону Кремля. Сами породили эту ненависть, сами от нее и погибнете", - прокомментировал предпочтения Рослякова на своей странице в Twitter общественный защитник Марк Фейгин.

Отметим, что сразу после сообщений о взрыве в колледже в Керчи издание "Лента.ру" обнародовала утверждение о "татарском" следе.

"Подконтрольное правительству Российской Федерации сетевое издание "Лента.Ру", среди прочих, поспешило распространить информацию о том, что, мол," мужчине, который подозревается в причастности к взрыву в керченском техникуме, на вид 23 года, он похож на татарина", добавив при этом, что "... мужчина устроил стрельбу, добивая раненых, а затем был застрелен охраной", - отметил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на странице в Facebook.

Тогда же появились сообщения о том, что российский Следственный комитет по Крыму квалифицировал взрыв в колледже в оккупированной Керчи как "террористический акт".

Однако позже Следственный комитет России назвал имя стрелка - Владислава Рослякова - и переквалифицировал дело о взрыве и стрельбе в колледже в оккупированной Керчи на "убийство двух и более лиц общеопасным способом".

Отметим, что прокуратура АР Крым в Киеве все же квалифицированных взрыв в колледже Керчи как теракт.

Как сообщал УНН, 17 октября в Керчи в оккупированном Крыму сообщили о взрыве в политехническом колледже.

Известно о 19 погибших, около 40 ранены.

Если вдруг дебила устроившего сегодня бойню в Керчи будут причисли к патриотам Украины, то немного инфы с его странички в ВК # Керчь pic.twitter.com/L6FM6cTHkf

Вот вам банальное доказательство того, что случись какая заваруха, сторонники «русского мира» двинутся не в Украину, а скорей в сторону Кремля. Сами породили эту ненависть, сами от неё и сгинуть ... pic.twitter.com/dQyviIboa4