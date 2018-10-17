Керченський вбивця був прихильником "Новоросії" - соцмережі

Так, на одній зі сторінок Владислав оприлюднив роботи “художника з Новоросії Вадима В.”, на якій зображено “прапор Новоросії”, людей у військовому вбранні, а також вбивство людини з кольорами прапора УПА на рукаві.

Також на сторінці стрільця — зображення Путіна в імперському вбранні та бридкі жарти про Україну.

“Ось вам банальний доказ того, що, якщо станеться якась колотнеча, прихильники "русского мира“ рушать не в Україну, а скоріше в бік Кремля. Самі породили цю ненависть, самі від неї і згинете”, — прокоментував уподобання Рослякова на своїй сторінці у Twitter громадський захисник Марк Фейгін.

Зазначимо, що одразу після повідомлень щодо вибуху в коледжі у Керчі видання “Лента.РУ" оприлюднила твердження про "татарський" слід.

“Підконтрольне уряду Російської Федерації мережеве видання "Лента.Ру", серед інших, поспішило поширити інформацію про те, що, мовляв, "чоловікові, який підозрюється в причетності до вибуху в керченському технікумі, на вигляд 23 роки, він схожий на татарина", додавши при цьому, що " ... чоловік влаштував стрілянину, добиваючи поранених, а потім був застрелений охороною", — зазначив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на сторінці у Facebook.

Тоді ж з’явились повідомлення про те, що російський Слідчий комітет по Криму кваліфікував вибух у коледжі в окупованій Керчі як “терористичний акт”.

Втім пізніше Слідчий комітет Росії назвав ім’я стрілка — Владислава Рослякова — і перекваліфікував справу про вибух та стрілянину в коледжі в окупованій Керчі на "вбивство двох і більше осіб загальнонебезпечним способом".

Зазначимо, що прокуратура АР Крим у Києві все ж кваліфікє вибух у коледжі Керчі як теракт.

Як повідомляв УНН, 17 жовтня в Керчі в окупованому Криму повідомили про вибух в політехнічному коледжі.

Наразі відомо про 19 загиблих, близько 40 поранені.

Если вдруг дебила устроившего сегодня бойню в Керчи будут причислять к патриотам Украины, то немного инфы с его странички в ВК#Керчь pic.twitter.com/L6FM6cTHkf

Вот вам банальное доказательство того, что случись какая заваруха, сторонники «русского мира» двинутся не в Украину, а скорей в сторону Кремля. Сами породили эту ненависть, сами от неё и сгинете... pic.twitter.com/dQyviIboa4