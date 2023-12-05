Кэмерон обсудил войну в Украине с главой МИД Китая
Киев • УНН
Министры иностранных дел Великобритании и Китая провели телефонный разговор в ходе которого обсудили Украину.
Министры иностранных дел Британии и Китайской народной республики провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Украине. Об этом сообщают пресс-службы профильных министерств Британии и КНР, передает УНН.
Детали
В частности, британский министр на своей странице в соцсети Х заявил, что Соединенное Королевство будет продолжать сотрудничать с Китаем там, где это отвечает интересам Британии.
Сегодня я разговаривал с министром иностранных дел Китая Ван И. Мы обсудили наши намерения иметь конструктивные отношения, ситуацию в Израиле и Газе, незаконное вторжение России в Украину
Дополнение
В пресс-релизе КНР тоже отмечается, что стороны обменялись мнениями по ситуации в Украине. В ведомстве отмечают, что глава МИД Китая Ван И подтвердил последовательную позицию Китая по содействию мирным переговорам.
В то же время он подчеркнул, что выступает против любых действий, которые подрывают законные права и интересы Китая, и злоупотреблений односторонними санкциями
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Напомним
В ноябре Дэвид Кэмерон совершил свой первый зарубежный визит и приехал в Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Кэмерон с Зеленским обсудили оружие для фронта, усиление противовоздушной обороны и защиту украинцев и критической инфраструктуры,
Кэмерон обсудил войну в Украине с главой МИД Китая
Министры иностранных дел Великобритании и Китая провели телефонный разговор в ходе которого обсудили Украину.
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