Каждая шестая школа в Украине подключилась к экосистеме "Мрия" - Федоров

В Украине каждая шестая школа подключилась к государственной цифровой образовательной экосистеме для учебных заведений "Мрія". Об этом сообщает УНН со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Как отметил Федоров, все происходит в удобном онлайн-формате. К системе подключаются школы со всех уголков Украины - при необходимости проводятся встречи офлайн.

Также в системе "Мрія" создается цифровая экосистема, которая упрощает бюрократию и улучшает вовлеченность детей и родителей в образовательный процесс, написал Федоров.

Команда "Мрії" сопровождает школу на всех этапах: консультирует, обучает, помогает подключить пользователей и разобраться, как обновлять данные в реестрах. Процесс сопровождения длится до выставления первых семестровых или даже годовых оценок, чтобы школа могла пройти все этапы бок о бок с командой "Мрії"