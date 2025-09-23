Каждая шестая школа в Украине подключилась к экосистеме "Мрия" - Федоров

$41.380.13
Эксклюзив
13:28 • 6678 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 21557 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29 • 17452 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 45070 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 37295 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 36001 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 49375 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 49402 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 45134 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 70115 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 38847 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 35419 просмотра
Внутренний конфликт в "Слуге народа": Зеленский критикует законодателей и журналистов - Politico23 сентября, 09:15 • 16419 просмотра
Китайское судно трижды заходило в оккупированный Севастополь, нарушая запрет - FTPhoto23 сентября, 10:03 • 20665 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 19171 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
12:09 • 21557 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 19235 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 35519 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 38944 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 45072 просмотра
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия12:00 • 9132 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 74757 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 36649 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 51987 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 103560 просмотра
Актуальное
Google Play
YouTube
Хранитель
Нью-Йорк Таймс
E-6 Mercury

Каждая шестая школа в Украине подключилась к экосистеме "Мрия" - Федоров

Киев • УНН

 • 22 просмотра

По словам министра цифровой трансформации Украины, к системе подключаются школы со всех уголков Украины - при необходимости проводятся встречи офлайн.

Каждая шестая школа в Украине подключилась к экосистеме "Мрия" - Федоров

В Украине каждая шестая школа подключилась к государственной цифровой образовательной экосистеме для учебных заведений "Мрія". Об этом сообщает УНН со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Детали

Как отметил Федоров, все происходит в удобном онлайн-формате. К системе подключаются школы со всех уголков Украины - при необходимости проводятся встречи офлайн.

Также в системе "Мрія" создается цифровая экосистема, которая упрощает бюрократию и улучшает вовлеченность детей и родителей в образовательный процесс, написал Федоров.

Команда "Мрії" сопровождает школу на всех этапах: консультирует, обучает, помогает подключить пользователей и разобраться, как обновлять данные в реестрах. Процесс сопровождения длится до выставления первых семестровых или даже годовых оценок, чтобы школа могла пройти все этапы бок о бок с командой "Мрії"

- уточнил министр.

Также он добавил, что был разработан интерактивный курс для освоения функционала экосистемы. Это позволит сделать процесс максимально комфортным.

По словам Федорова, этим курсом уже воспользовались около 50 тысяч педагогов. По его мнению, это свидетельствует о готовности школ интегрировать цифровые инструменты для качественного образовательного процесса.

Останется ли приложение "Мрия" бесплатным – Федоров ответил12.09.25, 09:00 • 2635 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоТехнологииОбразование
Михаил Федоров
Украина