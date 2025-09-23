Каждая шестая школа в Украине подключилась к экосистеме "Мрия" - Федоров
Киев • УНН
По словам министра цифровой трансформации Украины, к системе подключаются школы со всех уголков Украины - при необходимости проводятся встречи офлайн.
В Украине каждая шестая школа подключилась к государственной цифровой образовательной экосистеме для учебных заведений "Мрія". Об этом сообщает УНН со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
Детали
Как отметил Федоров, все происходит в удобном онлайн-формате. К системе подключаются школы со всех уголков Украины - при необходимости проводятся встречи офлайн.
Также в системе "Мрія" создается цифровая экосистема, которая упрощает бюрократию и улучшает вовлеченность детей и родителей в образовательный процесс, написал Федоров.
Команда "Мрії" сопровождает школу на всех этапах: консультирует, обучает, помогает подключить пользователей и разобраться, как обновлять данные в реестрах. Процесс сопровождения длится до выставления первых семестровых или даже годовых оценок, чтобы школа могла пройти все этапы бок о бок с командой "Мрії"
Также он добавил, что был разработан интерактивный курс для освоения функционала экосистемы. Это позволит сделать процесс максимально комфортным.
По словам Федорова, этим курсом уже воспользовались около 50 тысяч педагогов. По его мнению, это свидетельствует о готовности школ интегрировать цифровые инструменты для качественного образовательного процесса.
