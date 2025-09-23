Кожна шоста школа в Україні під’єдналася до екосистеми "Мрія" - Федоров

В Україні кожна шоста школа під’єдналася до державної цифрової освітньої екосистеми для закладів освіти "Мрія". Про це повідомляє УНН з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Як зазначив Федоров, все відбувається у зручному онлайн-форматі. До системи під’єднуються школи з усіх куточків України - за потреби проводяться зустрічі офлайн.

Також у системі "Мрія" створюється цифрова екосистема, яка спрощує бюрократію та покращує залученість дітей і батьків до освітнього процесу, написав Федоров.

Команда "Мрії" супроводжує школу на всіх етапах: консультує, навчає, допомагає під’єднати користувачів та розібратися, як оновлювати дані в реєстрах. Процес супроводу триває до виставлення перших семестрових або навіть річних оцінок, щоб школа могла пройти всі етапи пліч-о-пліч з командою "Мрії"