Кожна шоста школа в Україні під’єдналася до екосистеми "Мрія" - Федоров

$41.380.13
48.730.31
ukenru
Ексклюзив
13:28 • 6682 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
12:09 • 21565 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 17462 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 45080 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 37303 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 36007 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 49376 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 49403 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 45136 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 70115 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1.3м/с
59%
751мм
Популярнi новини
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 38847 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 35419 перегляди
Внутрішній конфлікт у "Слузі народу": Зеленський критикує законодавців та журналістів - Politico23 вересня, 09:15 • 16419 перегляди
Китайське судно тричі заходило до окупованого Севастополя, порушуючи заборону - FTPhoto23 вересня, 10:03 • 20665 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 19171 перегляди
Публікації
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
12:09 • 21566 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 19240 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 35525 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 38950 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 45082 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Марко Рубіо
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови12:00 • 9138 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 74760 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 36651 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 51992 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 103565 перегляди
Актуальне
Google Play
YouTube
The Guardian
The New York Times
E-6 Mercury

Кожна шоста школа в Україні під’єдналася до екосистеми "Мрія" - Федоров

Київ • УНН

 • 22 перегляди

За словами міністра цифрової трансформації України, до системи під’єднуються школи з усіх куточків України - за потреби проводяться зустрічі офлайн.

Кожна шоста школа в Україні під’єдналася до екосистеми "Мрія" - Федоров

В Україні кожна шоста школа під’єдналася до державної цифрової освітньої екосистеми для закладів освіти "Мрія". Про це повідомляє УНН з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Деталі

Як зазначив Федоров, все відбувається у зручному онлайн-форматі. До системи під’єднуються школи з усіх куточків України - за потреби проводяться зустрічі офлайн.

Також у системі "Мрія" створюється цифрова екосистема, яка спрощує бюрократію та покращує залученість дітей і батьків до освітнього процесу, написав Федоров.

Команда "Мрії" супроводжує школу на всіх етапах: консультує, навчає, допомагає під’єднати користувачів та розібратися, як оновлювати дані в реєстрах. Процес супроводу триває до виставлення перших семестрових або навіть річних оцінок, щоб школа могла пройти всі етапи пліч-о-пліч з командою "Мрії"

- уточнив міністр.

Також він додав, що був розроблений інтерактивний курс для опанування функціоналу екосистеми. Це дозволить зробити процес максимально комфортним.

За словами Федорова, цим курсом уже скористалися близько 50 тисяч педагогів. На його думку, це свідчить про готовність шкіл інтегрувати цифрові інструменти для якісного освітнього процесу.

Чи залишиться застосунок "Мрія" безкоштовним – Федоров відповів12.09.25, 09:00 • 2635 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоТехнологіїОсвіта
Михайло Федоров
Україна