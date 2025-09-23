Кожна шоста школа в Україні під’єдналася до екосистеми "Мрія" - Федоров
Київ • УНН
За словами міністра цифрової трансформації України, до системи під’єднуються школи з усіх куточків України - за потреби проводяться зустрічі офлайн.
В Україні кожна шоста школа під’єдналася до державної цифрової освітньої екосистеми для закладів освіти "Мрія". Про це повідомляє УНН з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
Деталі
Як зазначив Федоров, все відбувається у зручному онлайн-форматі. До системи під’єднуються школи з усіх куточків України - за потреби проводяться зустрічі офлайн.
Також у системі "Мрія" створюється цифрова екосистема, яка спрощує бюрократію та покращує залученість дітей і батьків до освітнього процесу, написав Федоров.
Команда "Мрії" супроводжує школу на всіх етапах: консультує, навчає, допомагає під’єднати користувачів та розібратися, як оновлювати дані в реєстрах. Процес супроводу триває до виставлення перших семестрових або навіть річних оцінок, щоб школа могла пройти всі етапи пліч-о-пліч з командою "Мрії"
Також він додав, що був розроблений інтерактивний курс для опанування функціоналу екосистеми. Це дозволить зробити процес максимально комфортним.
За словами Федорова, цим курсом уже скористалися близько 50 тисяч педагогів. На його думку, це свідчить про готовність шкіл інтегрувати цифрові інструменти для якісного освітнього процесу.
