Каждая четвертая транспортная лицензия в Украине недействительна - Опендатабот

По состоянию на середину августа в Украине выдано более 78 тысяч транспортных лицензий, из которых 72,8% остаются действительными, тогда как 27,2% утратили силу или были аннулированы.

Пишет УНН с ссылкой на Опентадабот.

По состоянию на середину августа в Украине было выдано более 78 тысяч транспортных лицензий, по данным Укртрансбезопасности. Лишь 72,8% из них остаются действительными.

Больше всего лицензий выдали в 2022 году. 57 тысяч лицензий, или 72,8% от общего количества, являются активными, тогда как 27,2% были аннулированы или утратили силу. За все время существования реестра только одна лицензия была возобновлена.

Наибольшее количество лицензий относится к категории «Международные перевозки грузов грузовыми автомобилями» - это 32 тысячи или 42,8% всех лицензий. Категория «внутренние перевозки пассажиров автобусами» охватывает 12 тысяч лицензий (16,9%), а такси - 9 тысяч (12,9%).

В одной лицензии может быть несколько категорий, а некоторые разрешения в реестре не имеют указанных категорий. 2024 году уже было выдано 4,8 тысячи транспортных лицензий, что вдвое больше, чем за весь 2021 год (2,2 тысячи).

Рекордным стал 2022 год, когда выдали 10,9 тысяч лицензий, тогда как в 2023 году их количество уменьшилось на 11,8%, до 9,6 тысяч.

Напомним

Рынок новых авто в Украине вырос на 20% в июле 2024 года. Renault Duster стал лидером продаж, а Toyota остается самым популярным брендом.