Кожна четверта транспортна ліцензія в Україні недійсна - Опендатабот
Київ • УНН
З понад 78 тисяч виданих транспортних ліцензій в Україні 72,8% залишаються дійсними, а 27,2% втратили чинність. Найбільше ліцензій видано у 2022 році, переважно для міжнародних вантажних перевезень.
Станом на середину серпня в Україні видано понад 78 тисяч транспортних ліцензій, з яких 72,8% залишаються дійсними, тоді як 27,2% втратили чинність або були анульовані.
Пише УНН з посиланням на Опентадабот.
Станом на середину серпня в Україні було видано понад 78 тисяч транспортних ліцензій, за даними Укртрансбезпеки. Лише 72,8% з них залишаються дійсними.
Найбільше ліцензій видали у 2022 році.Загалом 57 тисяч ліцензій, або 72,8% від загальної кількості, є активними, тоді як 27,2% були анульовані або втратили чинність. За весь час існування реєстру лише одна ліцензія була поновлена.
Найбільша кількість ліцензій належить до категорії "Міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями" — це 32 тисячі або 42,8% усіх ліцензій. Категорія "внутрішні перевезення пасажирів автобусами" охоплює 12 тисяч ліцензій (16,9%), а таксі - 9 тисяч (12,9%).
В одній ліцензії може бути кілька категорій, а деякі дозволи у реєстрі не мають зазначених категорій.У 2024 році вже було видано 4,8 тисячі транспортних ліцензій, що вдвічі більше, ніж за весь 2021 рік (2,2 тисячі).
Рекордним став 2022 рік, коли видали 10,9 тисяч ліцензій, тоді як у 2023 році їх кількість зменшилася на 11,8%, до 9,6 тисяч.
Нагадаємо
Ринок нових авто в Україні зріс на 20% у липні 2024 року. Renault Duster став лідером продажів, а Toyota залишається найпопулярнішим брендом.