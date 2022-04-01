Казахстанский боксер Темирлан Ракумов после своей победы выразил слова поддержки Украине

Детали

В Конце марта в США прошел поединок между американским боксером Исой Шелдоном и представителем Казахстана Темірланом Ракумовим.

Бой закончился победой Ракумова техническим нокаутом в четвертом раунде. После победы победитель взял в руки флаг Украины и выразил слова поддержки.

Цитата

"Я хочу выразить поддержку Украине, потому что мой тренер из Украины, мой дядя с Украины. Прямо сейчас в Украине идет война. Это очень ужасно. Там умирают невинные люди. Нет войне! Только мир. Путин - убийца", - заявил боксер.

Добавим

Бывший ведущий американского телешоу "Разрушители мифов" Джейми Гайнеман высказал свою поддержку Украине. Он записал видео, которое в частности опубликовано на официальном Twitter-аккаунте Украины.