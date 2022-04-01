Казахстанський боксер Темірлан Ракумов після своєї перемоги висловив слова підтримки Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У США казахстанський боксер Темірлан Ракумов після своєї перемоги взяв в руки прапор України та висловив підтримку країні. Про це повідомляє УНН.
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Вкінці березня у США пройшов поєдинок між американським боксером Ісою Шелдоном та представником Казахстану Темірланом Ракумовим.
Бій закінчився перемогою Ракумова технічним нокаутом у четвертому раунді. Після перемоги переможець взяв у руки прапор України та висловив слова підтримки.
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"Я хочу висловити підтримку Україні, бо мій тренер з України, мій дядько з України. Прямо зараз в Україні триває війна. Це дуже жахливо. Там вмирають безневинні люди. Ні війні! Лише світ. Путін – убивця", - заявив боксер.
Додамо
Колишній ведучий американського телешоу "Руйнівники міфів" Джеймі Гайнеман висловив свою підтримку Україні. Він записав відео, яке зокрема опубліковане на офіційному Twitter-акаунті України