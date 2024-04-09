Казахстан заявляет, что не готовит чрезвычайные запасы бензина для россии
Киев • УНН
Представитель Минэнерго Казахстана заявил для СМИ, что страна не получала от рф запроса на подготовку запасов бензина.
Казахстан не создавал резерв бензина для россии на случай дефицита из-за атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы РФ. Как пишет УНН, об этом сообщает DW со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана.
"Такой запрос от минэнерго рф не поступал", - приводит издание слова советника министра энергетики Казахстана Шынгыса Ильясова.
Добавим
По данным Reuters, россия попросила Казахстан создать аварийный запас в 100 тысяч тонн бензина и быть готовым к поставкам топлива в рф.
Таким образом россия пытается покрыть дефицит на рынке, возникший из-за атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы. По оценкам источников агентства, собственные запасы бензина АИ-92 в Казахстане на 5 апреля составляли 307,7 тысяч тонн, запасы АИ-95 - 58 тысяч тонн, резервы дизельного топлива - 435,3 тысяч тонн.
С 1 марта россия на полгода запретила экспорт бензина. Reuters также пишет, что начиная с февраля рф резко увеличила импорт бензина из беларуси.
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