Казахстан заявляет, что не готовит чрезвычайные запасы бензина для россии

Казахстан не создавал резерв бензина для россии на случай дефицита из-за атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы РФ. Как пишет УНН, об этом сообщает DW со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана.

"Такой запрос от минэнерго рф не поступал", - приводит издание слова советника министра энергетики Казахстана Шынгыса Ильясова.

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По данным Reuters, россия попросила Казахстан создать аварийный запас в 100 тысяч тонн бензина и быть готовым к поставкам топлива в рф.

Таким образом россия пытается покрыть дефицит на рынке, возникший из-за атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы. По оценкам источников агентства, собственные запасы бензина АИ-92 в Казахстане на 5 апреля составляли 307,7 тысяч тонн, запасы АИ-95 - 58 тысяч тонн, резервы дизельного топлива - 435,3 тысяч тонн.

С 1 марта россия на полгода запретила экспорт бензина. Reuters также пишет, что начиная с февраля рф резко увеличила импорт бензина из беларуси.

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