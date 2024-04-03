рф понимает только такой язык: президент Финляндии об ударах по НПЗ

Те кто атаковал НПЗ в рф знают, что они делают и делают это умело, ведь россия понимает только такой язык. Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб, комментируя удары по НПЗ, передает УНН.

Единственный язык - это язык власти. Она в россии преступная. Кто бы ни был бы ответственен за эти атаки в россии, вопрос один, вопрос ли цены на нефть, имеем ли мы с этим какие-то трудности. Война - это сопутствующие убытки, и кто бы ни атаковал (НРЗ в рф - ред.) они знают, что они делают, они делают это умело, не подвергая гражданских опасности и надо это иметь в виду во всякое время - сказал Стубб.

Он отметил, что война - это вещь грубая и тяжелая.

"Но россия понимает только такой способ, только такой язык", - заявил Стубб.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский комментируя критику ООН атаки на российский завод по производству "шахедов", заявил, что западные партнеры должны поддерживать украинские ответы на агрессию россии.

Комментируя атаку беспилотников на завод по производству "шахедов" в Татарстане, в ООН призвали отказаться от атак на "гражданскую инфраструктуру".

Впрочем именно из-за атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в россии ощутимо сократился экспорт российского дизельного топлива.