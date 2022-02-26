Казахстан отказался помогать Путину воевать против Украины - NBC

Детали

Как сообщает NBC, Казахстан отклонил просьбу Москвы о присоединении своих войск к масштабной войне на территории Украины.

Кроме того, правительство Казахстана заявило, что не признает созданные Россией псевдореспублики ЛДНР.

Напомним

РФ в Совбезе ООН ветировал резолюцию в ответ на свою агрессию против Украины.