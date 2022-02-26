Казахстан відмовився допомагати Путіну воювати проти України – NBC
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Казахстан відмовив Росії долучити свої війська до наступу на Україну. Також, країна не погодилася визнати псевдореспубліки Донбасу. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC News.
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Як повідомляє NBC, Казахстан відхилив прохання Москви про приєднання своїх військ до масштабної війни на території України.
Крім того, уряд Казахстану заявив, що не визнає створені Росією псевдореспубліки ЛДНР.
Нагадаємо
РФ у Радбезі ООН ветувала резолюцію у відповідь на свою агресію проти України.