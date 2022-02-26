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Казахстан відмовився допомагати Путіну воювати проти України – NBC

Казахстан відмовився допомагати Путіну воювати проти України – NBC

Київ • УНН

 • 352641 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Казахстан відмовив Росії долучити свої війська до наступу на Україну. Також, країна не погодилася визнати псевдореспубліки Донбасу. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC News.

Деталі 

Як повідомляє NBC, Казахстан відхилив прохання Москви про приєднання своїх військ до масштабної війни на території України. 

Крім того, уряд Казахстану заявив, що не визнає створені Росією псевдореспубліки ЛДНР.

Нагадаємо

РФ у Радбезі ООН ветувала резолюцію у відповідь на свою агресію проти України.

Українські Національні Новини

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