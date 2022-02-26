РФ у Радбезі ООН ветувала резолюцію у відповідь на свою агресію проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Росія ветувала проект резолюції Радбезу щодо реагування Організації на акт збройної агресії РФ проти України та притягнення Кремля до відповідальності. Голосування відбулося в п’ятницю, 25 лютого, під час термінового засідання Ради Безпеки, повідомляє УНН.
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Проект резолюції, ініційованої США, Албанією та десятків інших країн-членів ООН, підтримали 11 членів Радбезу. Росія висловилася проти. Три країни — Китай, Індія та ОАЕ — утрималися.
Зміст проекту резолюції озвучила перед голосуванням постійна представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд.
“Ми й Албанія у консультаціях з партнерами підготували цей проект резолюції, де притягуємо до відповідальності Росію за агресію в Україні”, — зазначила вона.
За словами Грінфілд, в документі засуджується агресія Росії, підтверджується суверенітет і незалежність, єдинство й територіальна цілісність України. Також текст містить вимоги до Російської Федерації невідкладно, повністю й без усіляких умов вивести свої сили.
Також в резолюції міститься заклик до посередництва швидкого, безпечного й безперешкодного надання гуманітарної допомоги тим, хто потребує цього в Україні.
Очікується, що проект подібної резолюції буде винесений ближчими днями на обговорення Генеральної Асамблеї ООН.
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