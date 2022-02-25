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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 18882 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Франція підтримала відключення Росії від SWIFT

Франція підтримала відключення Росії від SWIFT

Київ • УНН

 • 205204 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Франція підтримала відключення Росії від SWIFT та запровадження персональних санкцій проти президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter, інформує УНН.

Цитата

“Щойно зателефонував Еммануель Макрон. Маю сказати, що він — справжній друг України. З нами у найскладніші моменти. Підтримано відключення від SWIFT і запровадження персональних санкцій проти Путіна, забезпечення оборонною зброєю. Merci la France”, — йдеться в дописі.

Щойно зателефонував Еммануель Макрон @EmmanuelMacron. Маю сказати, що він – справжній друг України.

Українські Національні Новини

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