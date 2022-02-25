Франція підтримала відключення Росії від SWIFT
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Франція підтримала відключення Росії від SWIFT та запровадження персональних санкцій проти президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter, інформує УНН.
Цитата
“Щойно зателефонував Еммануель Макрон. Маю сказати, що він — справжній друг України. З нами у найскладніші моменти. Підтримано відключення від SWIFT і запровадження персональних санкцій проти Путіна, забезпечення оборонною зброєю. Merci la France”, — йдеться в дописі.
Щойно зателефонував Еммануель Макрон @EmmanuelMacron. Маю сказати, що він – справжній друг України.