Франция поддержала отключение России от SWIFT

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“Только что позвонил Эммануэль Макрон. Должен сказать, что он — настоящий друг Украины. С нами в самые сложные моменты. Поддержано отключение от SWIFT и введение персональных санкций против Путина, обеспечение оборонительным оружием. Merci la France", - говорится в заметке.

Только что позвонил Эммануэль Макрон@EmmanuelMacron. Должен сказать, что он - настоящий друг Украины.