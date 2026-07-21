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Казахстан приостановил поставки нефти на терминал на Черном море из-за атак на танкеры

Киев • УНН

 • 296 просмотра

Казахстан прекратил транспортировку нефти на терминал КТК из-за атак на танкеры. Остановка может привести к сокращению добычи нефтяными компаниями страны.

Казахстан приостановил поставки нефти на терминал на Черном море из-за атак на танкеры

Казахстан вынужден прекратить транспортировку нефти на свой главный экспортный терминал на российском побережье Черного моря из-за серии атак на танкеры, которые поставили под угрозу экспорт этой центральноазиатской страны, не имеющей выхода к морю. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Терминал Каспийского трубопроводного консорциума CPC вблизи российского порта Новороссийска должен был прекратить прием нефти по трубопроводу, поскольку танкерные компании слишком опасаются отправлять свои суда к этому объекту, сообщили два источника, знакомые с ситуацией. Остановка должна была начаться во вторник, хотя пока неясно, началась ли она уже.

По словам собеседников, нефтедобывающие компании Казахстана также будут вынуждены сократить добычу, если прекращение прокачки нефти в систему CPC сохранится до конца этой недели. Пресс-служба CPC отказалась от комментариев.

Крупнейший производитель нефти в Казахстане Tengizchevroil сообщил, что следит за ситуацией с погрузочными операциями на объектах CPC в Новороссийске. Возглавляемое Chevron Corp. совместное предприятие отметило в письменном ответе, что объемы добычи и поставок в систему CPC "могут время от времени корректироваться в зависимости от операционных условий", однако отказалось комментировать конкретные объемы добычи.

Суд Казахстана отменил решение взыскать с "Газпрома" 1,4 млрд долларов в пользу "Нафтогаза"08.07.26, 22:37 • 5055 просмотров

Перебои возникли в то время, когда нефтяной рынок уже сталкивается с почти полной остановкой поставок сырой нефти через Ормузский пролив на фоне нового обострения между США и Ираном, в то время как йеменские хуситы угрожают экспорту Саудовской Аравии через Красное море.

Терминал CPC является бесспорно крупнейшим маршрутом экспорта казахстанской нефти — через него проходит около 80% всего экспорта сырой нефти страны, в основном из проектов, реализуемых в партнерстве с международными нефтяными гигантами, такими как Chevron Corp., ExxonMobil Holdings Corp. и Shell Plc. Казахстан является вторым по величине поставщиком нефти в Европу, и сокращение его поставок нанесет удар по европейским нефтеперерабатывающим заводам в то время, когда они пытаются заместить поставки из Персидского залива.

Ольга Розгон

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