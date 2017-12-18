Католический Сочельник впервые торжественно отпразднуют в столице

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 97704 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101755 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102115 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116112 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103230 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105756 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112641 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117225 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123046 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134771 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Католический Сочельник впервые торжественно отпразднуют в столице

Католический Сочельник впервые торжественно отпразднуют в столице

Киев  •  УНН

 • 12104 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. На Софийской площади возле главной елки Украины 24 декабря впервые торжественно отпразднуют Сочельник по Григорианскому календарю. Об этом рассказала директор департамента культуры КГГА Диана Попова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу администрации.

В частности, по ее словам, с 15:00 начнется конкурс семейной колядки. Участники получат подарки, а победитель - ценный приз.

В 17:00 состоится праздничный концерт с участием певиц Rulada, Оксаны Козунь, групп "Квант", "Дыхание свободы", "ManSound" и других исполнителей. Кроме этого, на главной рождественской сцене страны главы Церквей помолятся за Украину.

Детей и взрослых также ожидает вертеп-постановка с настоящими животными.

"Кроме того, из соображений безопасности локация "Городок Санты" перенесена с Марийского парка на площадь Леси Украинки", - добавила Д.Попова.

Также указано, что отменены новогодний фестиваль в Центральном парке и ярмарка в парке имени Тараса Шевченко, но 19 декабря в 16:00 будет открыта новогодняя елка Шевченковского района.

Всего в ходе зимних праздников запланировано 15 новогодних проектов, в рамках которых состоится менее 40 различных акций, концертов и мероприятий. С 19 декабря по 14 января во 13 муниципальных театрах состоится 380 тематических спектаклей, которые посетят около 100 тыс. зрителей.

"В Доме художника с 22 декабря до 14 января продлится большая Всеукраинская рождественская выставка", - добавила она.

19 декабря, кроме зажжения главной елки столицы, праздничными огнями засияют новогодние елки во всех 10 районах города. Состоятся театрализованные праздники с участием мастеров искусств, фольклорных любительских коллективов. Всего во время праздников проведут более 200 тематических мероприятий.

Напомним, на открытии главной новогодней елки страны установят металлоискатели.

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