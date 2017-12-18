Католический Сочельник впервые торжественно отпразднуют в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. На Софийской площади возле главной елки Украины 24 декабря впервые торжественно отпразднуют Сочельник по Григорианскому календарю. Об этом рассказала директор департамента культуры КГГА Диана Попова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу администрации.
В частности, по ее словам, с 15:00 начнется конкурс семейной колядки. Участники получат подарки, а победитель - ценный приз.
В 17:00 состоится праздничный концерт с участием певиц Rulada, Оксаны Козунь, групп "Квант", "Дыхание свободы", "ManSound" и других исполнителей. Кроме этого, на главной рождественской сцене страны главы Церквей помолятся за Украину.
Детей и взрослых также ожидает вертеп-постановка с настоящими животными.
"Кроме того, из соображений безопасности локация "Городок Санты" перенесена с Марийского парка на площадь Леси Украинки", - добавила Д.Попова.
Также указано, что отменены новогодний фестиваль в Центральном парке и ярмарка в парке имени Тараса Шевченко, но 19 декабря в 16:00 будет открыта новогодняя елка Шевченковского района.
Всего в ходе зимних праздников запланировано 15 новогодних проектов, в рамках которых состоится менее 40 различных акций, концертов и мероприятий. С 19 декабря по 14 января во 13 муниципальных театрах состоится 380 тематических спектаклей, которые посетят около 100 тыс. зрителей.
"В Доме художника с 22 декабря до 14 января продлится большая Всеукраинская рождественская выставка", - добавила она.
19 декабря, кроме зажжения главной елки столицы, праздничными огнями засияют новогодние елки во всех 10 районах города. Состоятся театрализованные праздники с участием мастеров искусств, фольклорных любительских коллективов. Всего во время праздников проведут более 200 тематических мероприятий.
Напомним, на открытии главной новогодней елки страны установят металлоискатели.