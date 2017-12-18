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Католицький Святвечір вперше урочисто святкуватимуть у столиці

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. На Софійській площі біля головної ялинки України 24 грудня вперше урочисто святкуватимуть Святий вечір за Григоріанським календарем. Про це розповіла директор департаменту культури КМДА Діана Попова, передає УНН з посиланням на прес-службу держадміністрації.

Зокрема, за її словами, із 15:00 розпочнеться конкурс родинної колядки. Учасники отримають подарунки, а переможець – цінний приз.

О 17:00 відбудеться святковий концерт за участю співачок Rulada, Оксани Козунь, гуртів "Квант", "Подих свободи", "ManSound" та інших виконавців. Крім цього, на головній різдвяній сцені країни голови Церков помоляться за Україну.

Дітей і дорослих також очікуватиме вертеп-постановка зі справжніми тваринами.

"Крім того, з міркувань безпеки локацію "Містечко Санти" перенесено з Марійського парку на площу Лесі Українки", - додала Д.Попова.

Також вказано, що скасовано новорічний фестиваль у Центральному парку та ярмарок у парку імені Тараса Шевченка, але 19 грудня о 16:00 буде відкрито новорічну ялинку Шевченківського району.

Загалом під час зимових свят заплановано 15 новорічних проектів, у рамках яких відбудеться щонайменше 40 різноманітних акцій, концертів і заходів. Із 19 грудня до 14 січня у 13 муніципальних театрах відбудеться 380 тематичних вистав, які відвідають близько 100 тисяч глядачів.

"У Будинку художника з 22 грудня до 14 січня триватиме велика Всеукраїнська різдвяна виставка", - додала вона.

19 грудня, окрім засвічення головної ялинки столиці, святковими вогнями засяють новорічні ялинки в усіх 10 районах міста. Відбудуться театралізовані свята за участю майстрів мистецтв, фольклорних аматорських колективів. Усього протягом свят проведуть понад 200 тематичних заходів.

Нагадаємо, на відкритті головної новорічної ялинки країни встановлять металошукачі.

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