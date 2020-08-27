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Католики Беларуси заявили протест на действия ОМОНа: люди были вынуждены скрываться в костеле несколько часов

Киев • УНН

 • 13735 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепископии Римско-католической церкви в Беларуси, епископ Юрий Кособуцкий в среду выразил решительный протест против действий сотрудников правоохранительных органов, блокировавших вход и выход костела Святых Симона и Елены в Минске (Красный костел), отмечает УНН.

Католики Беларуси заявили протест на действия ОМОНа: люди были вынуждены скрываться в костеле несколько часов

Вечером в среду на площади Независимости вновь собрались протестующие против результатов недавних президентских выборов в Беларуси. Прибывшие бойцы ОМОН стали задерживать граждан, очевидцы сообщили, что часть из них скрылась в находящемся на площади Красном костеле. Силовики их заперли, но затем позволили выйти.

“Блокирование входа и выхода людей противоречит праву граждан на свободу совести и религии, гарантированному Конституцией Республики Беларусь, оскорбляет чувства верующих и выходит за рамки законов человека и Бога”, — сказано в заявлении, размещенном на сайте Римско-католической церкви в Беларуси.

Иерарх предупредил белорусские власти о недопустимости и незаконности подобных действий. Протест поддержал епископский викарий Могилева и Могилевской области епископ Александр Яшевский. “Иерархи надеются, что подобных действий правоохранительных органов на территории святынь больше не повторится”, — говорится в сообщении.

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