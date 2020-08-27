Католики Білорусі заявили протест на дії ОМОНу: люди були змушені переховуватися у костелі декілька годин

Увечері в середу на площі Незалежності знову зібралися протестувальники проти результатів нещодавніх президентських виборів в Білорусі. Прибулі бійці ОМОН стали затримувати громадян, очевидці повідомили, що частина з них зникла в розташованому на площі Червоному костьолі. Силовики їх замкнули, але потім дозволили вийти.

“Блокування входу і виходу людей суперечить праву громадян на свободу совісті та релігії, гарантованого Конституцією Республіки Білорусь, ображає почуття вірян і виходить за рамки законів людини і Бога”, — сказано в заяві, розміщеній на сайті Римсько-католицької церкви в Білорусі.

Ієрарх попередив білоруську владу про неприпустимість і незаконність подібних дій. Протест підтримав єпископський вікарій Могильова і Могилевської області єпископ Олександр Яшевскій. “Ієрархи сподіваються, що подібних дій правоохоронних органів на території святинь більше не повториться”, — йдеться в повідомленні.