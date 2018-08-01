Екатерину Гандзюк привезли в Киевский ожоговый центр

По словам врачей ее состояние стабильно тяжелое.

"Стабильно-тяжелая больная", - сообщил один из врачей.

Как сообщал УНН, следствие делает все возможное, чтобы установить лиц, которые подготовили и реализовали нападение на и.о. управляющей делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк. Уже сняты записи с десятков видеокамер.

Напомним, и.о. управляющей делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк облили неизвестным веществом в Херсоне. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела.