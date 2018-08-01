Катерину Гандзюк привезли до Київського опікового центру

За словами лікарів її стан стабільно-тяжкий.

“Стабільно-тяжка хвора”, — повідомив один з лікарів.

Як повідомляв УНН, слідство робить все можливе, щоб встановити осіб, які підготували і реалізували нападу на в.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк. Уже зняті записи з десятків відеокамер.

Нагадаємо, в.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили невідомою речовиною в Херсоні. Жінку госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні. Гандзюк отримала хімічні опіки понад 30% тіла.