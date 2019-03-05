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Катастрофа поезда в Каире: задержали еще пять сотрудников станции

Катастрофа поезда в Каире: задержали еще пять сотрудников станции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. Генеральная прокуратура Египта санкционировала арест пятерых сотрудников центрального железнодорожного вокзала Каира в рамках расследования произошедшей там 27 февраля катастрофы. Об этом говорится в обнародованном во вторник заявлении главного надзорного органа страны, передает УНН.

В частности, задержаны начальник по эксплуатации подвижного состава вокзала, диспетчер, двое осмотрщиков вагонов и инспектор. Ранее под стражу были взяты шесть человек, обвиняемых в причастности к трагедии, — два машиниста и их помощники, а также еще двое сотрудников технического персонала вокзала. Им инкриминируется убийство по неосторожности, грубая халатность и нанесение серьезного ущерба государственной собственности.

Кроме того, в ходе проведенной экспертизы следов взрывчатых веществ на месте крушения локомотива на каирском центральном вокзале, приведшего к гибели десятков человек, не обнаружено.

Напоминаем, утром 27 февраля на вокзальном комплексе Рамзес в центре Каира неуправляемый локомотив на скорости около 120 км/ч врезался в отбойник. От удара взорвались его топливные баки, после чего произошел пожар, который охватил одно из строений самого вокзала, а также перекинулся на стоявший на соседнем пути поезд. Погибли, по официальным данным, 22 человека и свыше 40 пострадали. Как позднее заявил генпрокурор Египта Набиль Садек, к трагедии привел конфликтов машинистов двух тепловозов, не поделивших пути в районе депо.

Один из них вышел из кабины для выяснения отношений, оставив работающим двигатель и не поставив машину на тормоз. В итоге неуправляемый локомотив, стоявший в режиме движения, сдвинулся с места, и, стремительно набирая скорость, понесся в сторону платформ. В ходе допроса обвиняемые признали, что причиной трагического инцидента стала их ссора. Машинист врезавшегося в вокзал тепловоза заявил, что поставил его на тормоз перед тем, как вышел из кабины и пошел выяснять отношения с коллегой. Однако, по его словам, тормозная система была неисправна, потому локомотив и сорвался с места.

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