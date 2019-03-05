Катастрофа потяга у Каїрі: затримали ще п'ять співробітників станції

Зокрема, затримані начальник з експлуатації рухомого складу вокзалу, диспетчер, двоє оглядачів вагонів і інспектор. Раніше під варту були взяті шість осіб, звинувачених у причетності до трагедії, — два машиністи та їх помічники, а також ще двоє співробітників технічного персоналу вокзалу. Їм інкримінується вбивство з необережності, груба недбалість і нанесення серйозного збитку державній власності.

Крім того, в ході проведеної експертизи слідів вибухових речовин на місці катастрофи локомотива на каїрському центральному вокзалі, що призвів до загибелі десятків людей, не виявлено.

Нагадуємо, вранці 27 лютого на вокзальному комплексі Рамзес в центрі Каїра некерований локомотив на швидкості близько 120 км/год врізався у відбійник. Від удару вибухнули його паливні баки, після чого сталася пожежа, яка охопила одну з будівель самого вокзалу, а також перекинулася на поїзд, що стояв на сусідній колії. Загинули, за офіційними даними, 22 людини і понад 40 постраждали. Як пізніше заявив генпрокурор Єгипту Набіль Садек, до трагедії призвів конфліктів машиністів двох тепловозів, які не поділили шляхи в районі депо.

Один з них вийшов з кабіни для з’ясування відносин, залишивши працюючим двигун і не поставивши машину на гальмо. В результаті некерований локомотив, який стояв в режимі руху, зрушився з місця, і, стрімко набираючи швидкість, помчав у бік платформ. В ході допиту обвинувачені визнали, що причиною трагічного інциденту стала їхня сварка. Машиніст тепловоза, що врізався в вокзал, заявив, що поставив його на гальмо перед тим, як вийшов з кабіни і пішов з’ясовувати стосунки з колегою. Однак, за його словами, гальмівна система була несправна, тому локомотив і зірвався з місця.