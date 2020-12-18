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Катастрофа под Чугуевом: курсанты-пилоты и командир экипажа были допущены к полету незаконно

Киев • УНН

 • 15028 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Курсанты-летчики не имели права осуществлять полет 25 сентября, поскольку на борту были пассажиры - курсанты-штурманы, что запрещается регламентными документами. Погибший командир экипажа также был допущен к учениям с нарушениями, поскольку не восстанавливал навыки полетов ночью. Об этом во время брифинга "Ход досудебного расследования уголовного производства по факту авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области" заявил начальник отдела Главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок, информирует УНН.

Катастрофа под Чугуевом: курсанты-пилоты и командир экипажа были допущены к полету незаконно

"Нарушения были допущены как на стадии подготовки к полетам, поскольку на борт самолета были допущены лица, которых вообще там не должно было быть. Так и стадии осуществления полета, когда полет разрешался с нарушением как правил эксплуатации самолета, так и правил осуществления полетов. На стадии, когда произошла кризисная ситуация, то руководством полетов не было принято достаточных адекватных мер для того, чтобы избежать этой катастрофы. Цепь халатности и отдельных сознательных нарушений полетов в итоге привели, согласно заключению еспертизы, к катастрофе самолета и гибели военнослужащих", - отметил начальник отдела Главное следственное управление ГБР Вадим Приймачок.

Также расследованием установлено, что при осуществлении указанного полета руководство управления полетом неправильно трактовало утвержденный командующим Воздушных Сил временный курс летной подготовки курсантов, выполняя упражнения так называемым "конвейером".

"Такие способы взлета и посадки систематически допускались на аэродроме в Чугуеве. Причем, эти нарушения не устранялись. Наоборот - считались нормой. Нарушение правил полетов, которым четко определен алгоритм того, кто имеет право летать, кто имеет право быть командиром экипажа, кто право быть помощником командира экипажа. К полетам были допущены курсанты, в частности - курсанты-летчики, которые не имели практического опыта управления самолетом с нагрузкой. Но в данном случае командующим ВС была утверждена концепция трехступенчатой подготовки летного экипажа, которая предусматривала одновременное обучение летчиков и штурманов, что само по себе является незаконным. У каждого из них разная программа и она отличается как по времени выполнения задач, так и по методике их выполнения", - добавил Приймачок.

Напомним, что сегодня в деле с расследованием крушения самолета АН-26Ш под Чугуевом 25 сентября сообщено о подозрении командующему воздушных сил ВСУ Сергею Дроздову, командиру и руководителю полетов военной части А4104.

По его словам, поскольку было предусмотрено одновременное обучение, а курсанты-летчики не имели права выполнять полет с нагрузкой и пассажирами, то, соответственно, были допущены к полету эти курсанты незаконно.

"Кроме того, погибший командир экипажа также был допущен с нарушениями. Поскольку он не восстанавливал навыки полетов ночью в течение более 11 месяцев - это запрещено нормативными документами. Несмотря на это он был допущен к указанному полета. Как результат, мы видим, что произошла трагедия", - добавил заместитель руководителя Специализированной военной прокуратуры в оборонной сфере Сергей Лычик.

Также Лычик отметил, что не было штатного помощника командира экипажа.

"Не было со стороны руководства управления полетов взято на себя управление самолетом для безопасной посадки. Не были приняты меры для захода на повторный круг, возможно десантирование членов экипажа с последующей посадкой самолета уже в минимальном количестве. Все эти системные нарушения при бездействии и халатности высшего руководства, которое знало о них и именно их одобряло (речь о программах учебных полетов - ред.), в результате привело к катастрофе. И соответствующие руководители не направлялись на места, чтобы устранять эти нарушения", - подытожил Личик.

Как сообщал УНН, 25 сентября в 20:45 под Чугуевом в Харьковской области упал самолет и загорелся.

Всего на борту воздушного судна находилось 27 человек - члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба: 25 погибли на месте, один из курсантов умер на следующий день от полученных ожогов.

В октябре на заседании Кабмина заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский назвал главные причины катастрофы военного самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября во Харьковской области, - это отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов и недостаточная профессиональная подготовка экипажа.

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