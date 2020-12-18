Катастрофа під Чугуєвом: курсанти-пілоти та командир екіпажу були допущені до польоту незаконно

"Порушення були допущені як на стадії підготовки до польотів, оскільки на борт літака були допущені особи, які взагалі там не мали бути. Так і стадії здійснення польоту, коли політ дозволявся із порушенням як правил експлуатації літака, так і правил здійснення польотів. На стадії, коли сталася кризова ситуація, то керівництвом польотів не було вжито достатніх адекватних заходів для того, щоб уникнути цієї катастрофи. Ланцюг недбальства і окремих свідомих порушень польотів в підсумку призвели, згідно висновку еспертизи, до катастрофи літака й загибелі військовослужбовців", - зазначив начальник відділу Головного слідчого управління ДБР Вадим Приймачок.

Також розслідуванням встановлено, що під час здійснення вказаного польоту керівництво управління польотом хибно трактувало затверджений командувачем Повітряних Сил тимчасовий курс льотної підготовки курсантів, виконуючи вправи так званим “конвеєром”.

"Такі способи зльоту й посадки систематично допускалися на аеродромі в Чугуєві. При чому, ці порушення не усувалися. Навпаки — вважалися нормою. Порушення правил польотів, яким чітко визначено алгоритм того, хто має право літати, хто має право бути командиром екіпажу, хто має право бути помічником командира екіпажу. До польотів були допущені курсанти, зокрема — курсанти-льотчики, які не мали практичного досвіду управління літаком із навантаженням. Але даному випадку командувачем ПС було затверджена концепція трьохступеневої підготовки льотного екіпажу, яка передбачала одночасне навчання льотчиків і штурманів, що саме по собі є незаконним. У кожного з них різна програма й вона відрізняється як по часу виконання завдань, так і по методиці їх виконання", - додав Приймачок.

Нагадаємо, що сьогодні у справі з розслідуванням падіння літака АН-26Ш під Чугуєвом 25 вересня повідомлено про підозру командувачу повітряних сил ЗСУ Сергію Дроздову, командиру та керівнику польотів військової частини А4104.

За його словами, оскільки було передбачено одночасне навчання, а курсанти-льотчики не мали права виконувати політ із навантаженням та пасажирами, то, відповідно, були допущені до польоту ці курсанти незаконно.

"Окрім того, загиблий командир екіпажу також був допущений із порушеннями. Оскільки він не відновлював навики польотів вночі впродовж більше ніж 11 місяців — це заборонено нормативними документами. Незважаючи на це він був допущений до вказаного польоту. Як результат, ми бачимо, що сталася трагедія", - додав заступник керівника Спеціалізованої військової прокуратури в оборонній сфері Сергій Личик.

Також Личик зазначив, що не було штатного помічника командира екіпажу.

"Не було зі сторони керівництва управління польотів взято на себе управління літаком для безпечної посадки. Не було вжито заходів для заходу на повторне коло, можливе десантування членів екіпажу з подальшою посадкою літака уже в мінімальній кількості. Всі ці системні порушення за бездіяльності та халатності вищого керівництва, яке знало про них і саме їх одобрювало (мова про програми навчальних польотів — ред.), в результаті призвело до катастрофи. І відповідні керівники не направлялися на місця, щоб усувати ці порушення", - підсумував Личик.

Як повідомляв УНН, 25 вересня о 20:45 під Чугуєвом на Харківщині впав літак і загорівся.

Всього на борту повітряного судна перебувало 27 осіб — члени екіпажу, курсанти й офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба: 25 загинули на місці, один із курсантів помер наступного дня від отриманих опіків.

У жовтні на засіданні Кабміну заявив віце-прем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський назвав головні причини катастрофи військового літака Ан-26Ш, яка сталася 25 вересня у Харківській області, - це відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів та недостатня професійна підготовка екіпажу.