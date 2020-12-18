Катастрофа під Чугуєвом: повідомлено про підозру командувачу Повітряних Сил та керівництву частини

"Здобуто дуже великий комплекс доказів, які оцінено й проаналізовано. І вдалося вийти на результат із встановленням окремих причетних осіб до вказаної трагедії. За результатами проведеного розслідування на сьогоднішній день, ДБР на підставі керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здобуто докази, якими обґрунтовано підозрюються окремі особи, причетні до організації вказаних польотів і які допустили порушення своєї службової діяльності. На сьогоднішній день нами вручено письмове повідомлення про підозру керівнику польотів військової частини, який в цей день здійснював управління польотами. Вручено повідомлення про підозру командиру указаної військової частини, який затверджував планову таблицю польотів з порушеннями. Також повідомлено про підозру командувачу Повітряних Сил Збройних Сил України, який вчинив недбальство й мав недбале відношення до своїх службових обов'язків, що спричинило вказану подію", - заявив начальник відділу Головного слідчого управління ДБР Вадим Приймачок.

Зазначається, що повідомлення про підозру здійснено особам з числа керівництва управління польотів за статтею 416 Кримінального кодексу України ("Порушення правил польотів або підготовки до них" — ред.).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років, а особам, які вчинили службове недбальство, з числа командування Повітряних Сил повідомлення підозру за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України ("Недбале ставлення до військової служби" — ред.). Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

Також зазначається, що досудове розслідування у справі й надалі буде тривати.

Як повідомляв УНН, 25 вересня о 20:45 під Чугуєвом на Харківщині впав літак і загорівся.

Всього на борту повітряного судна перебувало 27 осіб — члени екіпажу, курсанти й офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба: 25 загинули на місці, один із курсантів помер наступного дня від отриманих опіків. Ще одну людину доправлено на лікування.

Згодом, у жовтні на засіданні Кабміну віце-прем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський назвав головні причини катастрофи військового літака Ан-26Ш, яка сталася 25 вересня у Харківській області, - це відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів та недостатня професійна підготовка екіпажу.