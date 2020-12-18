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Катастрофа под Чугуевом: сообщено о подозрении командующему Воздушных Сил и руководству части

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. В деле с расследованием крушения самолета АН-26Ш под Чугуевом 25 сентября сообщено о подозрении командующему воздушных сил ВСУ Сергею Дроздову, командиру и руководителю полетов военной части А4104. Об этом во время брифинга "Ход досудебного расследования уголовного производства по факту авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области" заявили следователи ГБР, информирует УНН.

Катастрофа под Чугуевом: сообщено о подозрении командующему Воздушных Сил и руководству части

"Получен очень большой комплекс доказательств, который оценен и проанализирован. И удалось выйти на результат с установлением отдельных причастных лиц к указанной трагедии. По результатам проведенного расследования на сегодняшний день, ГБР на основании руководства прокуроров Офиса Генерального прокурора добыто доказательств, которыми обоснованно подозреваются отдельные лица, причастные к организации указанных полетов и допустивших нарушения своей служебной деятельности. На сегодняшний день нами вручено письменное уведомление о подозрении руководителю полетов воинской части, который в этот день осуществлял управление полетами. Вручены сообщения о подозрении командиру указанной воинской части, который утверждал плановую таблицу полетов с нарушениями. Также сообщается о подозрении командующему Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, который совершил халатность и имел небрежное отношение к своим служебным обязанностям, повлекшее указанное событие", - заявил начальник отдела Главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок.

Отмечается, что сообщение о подозрении осуществлено лицам из числа руководства управления полетов по статье 416 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним" - ред.).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет, а лицам, совершившим служебную халатность, из числа командования Воздушных Сил сообщение подозрение по части 3 статьи 425 Уголовного кодекса Украины ("Небрежное отношение к военной службе" - ред.). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

Также отмечается, что досудебное расследование по делу и в дальнейшем будет продолжаться.

Как сообщал УНН, 25 сентября в 20:45 под Чугуевом в Харьковской области упал самолет и загорелся.

Всего на борту воздушного судна находилось 27 человек - члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба: 25 погибли на месте, один из курсантов умер на следующий день от полученных ожогов. Еще один человек доставлен на лечение.

Впоследствии, в октябре на заседании Кабмина вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский назвал главные причины катастрофы военного самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября в Харьковской области, - это отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов и недостаточная профессиональная подготовка экипажа.

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