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Урядова комісія назвала головні причини катастрофи Ан-26 під Харковом

Урядова комісія назвала головні причини катастрофи Ан-26 під Харковом

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Головні причини катастрофи військового літака Ан-26Ш, яка сталася 25 вересня у Харківській області, - це відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів та недостатня професійна підготовка екіпажу. Про це на засіданні Кабміну заявив віце-прем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, передає кореспондент УНН.

“Причини катастрофи, що сприяли її виникненню: прийнята в університеті практика виконання на літаку Ан-26 зльотів конвеєром,.. відмова системи ПРТ24 лівого двигуна в умовах непередбачуваного плановою таблицею польотів виконання зльоту конвеєра, загальноприйнята у військовій частині практика постійного перебільшення встановленої одночасної кількості та змішування екіпажів курсантів-штурманів та курсантів-пілотів на борту літака, порушення планової таблиці польотів, перебування у 6-му польоті на борту літака осіб, які не були передбачені плановою таблицею польотів та неприпинення порушень керівництвом польотів керівником польотів на аеродромі та керівником зони посадки, помічником керівника польотів”, — сказав Уруський.

Він назвав також головні причини катастрофи, що відбулась.

“Головні причини катастрофи: відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів з боку посадових осіб університету, системні порушення правил в університеті, недостатня професійна підготовка екіпажу щодо дій в особливих ситуаціях, здійсненні всебічного аналізу характеру локальної відмови авіаційної техніки”, - сказав він.

Усі матеріалі, напрацьовані урядовою комісією, будуть передані до правоохоронних органів, додав він.

Нагадаємо, Уруський назвав шість факторів, які призвели до катастрофи АН-26 під Харковом.

Як повідомляв УНН, 25 вересня о 20:45 під Чугуєвом на Харківщині впав літак і загорівся. Всього на борту повітряного судна перебувало 27 осіб — члени екіпажу, курсанти й офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба: 25 загинули на місці, один із курсантів помер наступного дня від отриманих опіків. Ще одна людина наразі перебуває на лікуванні.

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