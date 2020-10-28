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Уруський назвав шість факторів, які призвели до катастрофи АН-26 під Харковом

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. До виникнення катастрофи військового літака Ан-26Ш, яка сталася 25 вересня у Харківській області, призвело шість факторів. Про це заявив віце-прем’єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, передає кореспондент УНН.

“Відповідно до планової таблиці польотів 25 вересня 2020 року на аеродромі Чугуєв розпочалось о 16:00 за схемою „день з переходом на ніч“. Для виконання запланованих польотів екіпаж під управління майора Кишені виконав зліт о 18:50, передбачалось 8 польотів із закінченням о 22:50. О 20:35 літак виконав п’яту посадку. Замість обрулювання та зміни членів екіпажу, командир екіпажу майор Кишеня виконав шостий зліт конвеєра, що означає — посадка і зліт виконуються без зупинки літака на посадковій смузі. Катастрофа літака АН-26 сталась о 20:44:49 25 вересня 2020 року внаслідок дії групи небезпечних факторів. Першим небезпечним фактором, який спровокував події, що призвели в подальшому до катастрофи літака, стала відмова системи управління ПРТ-24 лівого двигуна, що о 20:36:05 спричинило виникнення особливої ситуації”, — сказав Уруський.

З його слів, після встановлення горизонтального польоту екіпажем не було вирівнено тягу лівого та правого двигунів, що стало другим небезпечним фактором, який вплинув на розвиток особливої ситуації.

“Випуск екіпажем закрилки на етапі заходу на посадку в положені 38 градусів був третім небезпечним фактором. Несвоєчасне переведення літака на зниження та помилкова побудова траєкторії зниження... було четвертим небезпечним фактором. Враховуючи додаткову тягу лівого двигуна, направлену на півкрило, та випущені на 38 градусів закрилки, несиметричне збільшення тяги правого двигуна призвело до надзвичайно складної польотної ситуації. Штучне створення несиметричності тяги силової установки було п’ятим небезпечним фактором, що суттєво погіршило умови польоту. З 20:44:05 на борту літака виникає та розвивається аварійна ситуація. Неусунення ковзання є шостим небезпечним фактором, який зумовив перехід о 20:44:32 аварійної ситуації в катастрофічну”, — повідомив він.

Нагадаємо, на пресконференції у п’ятницю, 23 жовтня, віце-прем’єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський назвав причинами падіння військового літака Ан-26 — технічні несправності, на які наклався людський фактор.

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