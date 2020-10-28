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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 65605 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 92054 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 121699 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104506 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124144 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100366 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101308 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Уруский назвал шесть факторов, которые привели к возникновению катастрофы АН-26

Уруский назвал шесть факторов, которые привели к возникновению катастрофы АН-26

Киев  •  УНН

 • 13393 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. К возникновению катастрофы военного самолета Ан-26Ш, произошедшей 25 сентября во Харьковской области, привело шесть факторов. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает корреспондент УНН.

“Согласно плановой таблице полетов 25 сентября 2020 года на аэродроме Чугуев началось в 16:00 по схеме „день с переходом на ночь“. Для выполнения запланированных полетов экипаж под управление майора Кишени выполнил взлет в 18:50, предполагалось 8 полетов с окончанием в 22:50. В 20:35 самолет выполнил пятую посадку. Вместо обруливания и смены членов экипажа, командир экипажа майор Кишеня выполнил шестой слет конвейера, что означает — посадка и взлет выполняются без остановки самолета на посадочной полосе. Катастрофа самолета АН-26 произошла в 20:44:49 25 сентября 2020 года в результате действия группы опасных факторов. Первым опасным фактором, который спровоцировал события, приведшие в дальнейшем к катастрофе самолета, стал отказ системы управления ПРТ-24 левого двигателя, в 20:36:05 привело к возникновению особой ситуации”, — сказал Уруский.

По его словам, после установки горизонтального полета экипажем не была выровнена тяга левого и правого двигателей, что стало вторым опасным фактором, повлиявшим на развитие особой ситуации.

“Выпуск экипажем закрылки на этапе захода на посадку в положении 38 градусов был третьим опасным фактором. Несвоевременный перевод самолета на снижение и ложное построение траектории снижения... было четвертым опасным фактором. Учитывая дополнительную тягу левого двигателя, направленную на полкрыла, и выпущеные на 38 градусов закрылки, несимметричное увеличение тяги правого двигателя привело к чрезвычайно сложной полетной ситуации. Искусственное создание несимметричности тяги силовой установки было пятым опасным фактором, что существенно ухудшило условия полета. С 20:44:05 на борту самолета возникает и развивается аварийная ситуация. Неустранения скольжения является шестым опасным фактором, обусловившим переход в 20:44:32 аварийной ситуации в катастрофическую”, — сообщил он.

Напомним, на пресс-конференции в пятницу, 23 октября, вице-премьер-министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский назвал причинами падения военного самолета Ан-26 — технические неисправности, на которые наложился человеческий фактор.

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