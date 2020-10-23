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Уруський про причини падіння Ан-26: технічні неполадки та людський фактор

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Причинами падіння військового літака Ан-26 на Харківщині стали технічні несправності, на які наклався людський фактор. Про це на пресконференції у п’ятницю заявив віце-прем’єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, передає кореспондент УНН.

“На технічні неполадки, які мали місце, наклався людський фактор. Плюс — системні серйозні порушення в організації польотів, щодо забезпечення безпеки польотів, розробки відповідних нормативних документів, які регламентують здійснення навчальних польотів і таке інше” - зазначив віце-прем'єр.

Посадовець відзначив, що урядова комісія свою роботу майже завершила.

“Наш час виділений урядом до 25 жовтня. Й за погодженням з керівництвом уряду комісія здійснить свою доповідь на наступному тижні, на засіданні кабміну. Після цього буде організований брифінг для журналістів, де ми детально про все розповімо”, - зауважив посадовець.

Також, за словами чиновника, всі організаційні заходи, стосовно поховання бійців і стосовно виплат компенсацій сімям загиблих курсантів.

“На сьогодні мова йде лише про курсантів, які загинули.

Щодо екіпажу рішення буде прийматися після закінчення розслідування. Більш детально давайте поговоримо в середу або четвер. Ну а щоб було зрозуміло, що комісія міністерства Оборони буде працювати ще місяць, тому що згідно їх нормативних документів у них виділяється на це 2 місяці. Після цього, звичайно, буде тривати слідство”, - підсумував Олег Уруський.

Як повідомляв УНН, 25 вересня о 20:45 під Чугуєвом на Харківщині впав літак і загорівся. Всього на борту повітряного судна перебувало 27 осіб — члени екіпажу, курсанти й офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба: 25 загинули на місці, один із курсантів помер наступного від отриманих опіків. Ще одна людина наразі перебуває на лікуванні.

Нагадаємо, що курсант, який вижив в авіакатастрофі АН-26, продовжить навчання в університеті повітряних сил.

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