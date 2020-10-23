Уруский о причинах падения Ан-26: технические неполадки и человеческий фактор
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Причинами падения военного самолета Ан-26 в Харьковской области стали технические неисправности, на которые наложился человеческий фактор. Об этом на пресс-конференции в пятницу заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, передает корреспондент УНН.
"На технические неполадки, которые имели место, наложился человеческий фактор. Плюс - системные серьезные нарушения в организации полетов, по обеспечению безопасности полетов, разработки соответствующих нормативных документов, регламентирующих осуществление учебных полетов и т.д.", - отметил вице-премьер.
Чиновник отметил, что правительственная комиссия свою работу почти завершила.
"Наше время выделенно правительством до 25 октября. И, по согласованию с руководством, правительства комиссия осуществит свой доклад на следующей неделе, на заседании Кабмина. После этого будет организован брифинг для журналистов, где мы подробно обо всем расскажем", - отметил чиновник.
Также, по словам чиновника, все организационные мероприятия в отношении захоронения бойцов и по выплатам компенсаций семьям погибших курсантов.
"На сегодняшний день речь идет только о курсантах, погибших.
Относительно экипажа решение будет приниматься после окончания расследования. Более подробно давайте поговорим в среду или четверг. Ну, а чтобы было понятно, что комиссия Министерства обороны будет работать еще месяц, потому что согласно их нормативных документов у них выделяется на это 2 месяца. После этого, конечно, будет продолжаться следствие", - подытожил Олег Уруский.
Как сообщал УНН, 25 сентября в 20:45 под Чугуевом в Харьковской области упал самолет и загорелся. Всего на борту воздушного судна находилось 27 человек - члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба: 25 погибли на месте, один из курсантов умер на следующий от полученных ожогов. Еще один человек сейчас находится на лечении.
Напомним, что курсант, который выжил в авиакатастрофе АН-26, продолжит обучение в университете воздушных сил.