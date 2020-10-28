Правительственная комиссия назвала основные причины катастрофы Ан-26 под Харьковом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Главные причины катастрофы военного самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября в Харьковской области, - это отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов и недостаточная профессиональная подготовка экипажа. Об этом заявил на заседании Кабмина вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает корреспондент УНН.
"Причины катастрофы, что способствовали ее возникновению: принятая в университете практика выполнения на самолете Ан-26 взлетов конвейером,.. отказ системы ПРТ24 левого двигателя в условиях непредвиденного плановой таблицей полетов выполнения взлета конвейера, общепринятая в военной части практика постоянного преувеличения установленного одновременного количества и смешивания экипажей курсантов-штурманов и курсантов-пилотов на борту самолета, нарушения плановой таблицы полетов, пребывание в 6-м полете на борту самолета лиц, которые не были предусмотрены плановой таблицей полетов и непрекращение нарушений руководством полетов руководителем полетов на аэродроме и руководителем зоны посадки, помощником руководителя полетов", - сказал Уруский.
Он назвал также основные причины катастрофы.
"Главные причины катастрофы: отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов со стороны должностных лиц университета, системные нарушения правил в университете, недостаточная профессиональная подготовка экипажа относително действий в особых ситуациях, осуществлении всестороннего анализа характера локального отказа авиационной техники", - сказал он.
Все материалы, наработанные правительственной комиссией, будут переданы в правоохранительные органы, добавил он.
Напомним, Уруский назвал шесть факторов, которые привели к катастрофе АН-26 под Харьковом.
Как сообщал УНН, 25 сентября в 20:45 под Чугуевом в Харьковской области упал самолет и загорелся. Всего на борту воздушного судна находилось 27 человек - члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба: 25 погибли на месте, один из курсантов умер на следующий день от полученных ожогов. Еще один человек находится на лечении.