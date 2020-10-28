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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 65737 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 92241 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104530 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124187 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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Правительственная комиссия назвала основные причины катастрофы Ан-26 под Харьковом

Правительственная комиссия назвала основные причины катастрофы Ан-26 под Харьковом

Киев  •  УНН

 • 23143 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Главные причины катастрофы военного самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября в Харьковской области, - это отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов и недостаточная профессиональная подготовка экипажа. Об этом заявил на заседании Кабмина вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает корреспондент УНН.

"Причины катастрофы, что способствовали ее возникновению: принятая в университете практика выполнения на самолете Ан-26 взлетов конвейером,.. отказ системы ПРТ24 левого двигателя в условиях непредвиденного плановой таблицей полетов выполнения взлета конвейера, общепринятая в военной части практика постоянного преувеличения установленного одновременного количества и смешивания экипажей курсантов-штурманов и курсантов-пилотов на борту самолета, нарушения плановой таблицы полетов, пребывание в 6-м полете на борту самолета лиц, которые не были предусмотрены плановой таблицей полетов и непрекращение нарушений руководством полетов руководителем полетов на аэродроме и руководителем зоны посадки, помощником руководителя полетов", - сказал Уруский.

Он назвал также основные причины катастрофы.

"Главные причины катастрофы: отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов со стороны должностных лиц университета, системные нарушения правил в университете, недостаточная профессиональная подготовка экипажа относително действий в особых ситуациях, осуществлении всестороннего анализа характера локального отказа авиационной техники", - сказал он.

Все материалы, наработанные правительственной комиссией, будут переданы в правоохранительные органы, добавил он.

Напомним, Уруский назвал шесть факторов, которые привели к катастрофе АН-26 под Харьковом.

Как сообщал УНН, 25 сентября в 20:45 под Чугуевом в Харьковской области упал самолет и загорелся. Всего на борту воздушного судна находилось 27 человек - члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба: 25 погибли на месте, один из курсантов умер на следующий день от полученных ожогов. Еще один человек находится на лечении.

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