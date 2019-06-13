Катастрофа MH17: под посольством РФ в Нидерландах устроили протест
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Родственники жертв катастрофы MH17, произошедшей на Донбассе в июле 2014 года, устроили акцию протеста под российским посольством в нидерландской Гааге. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NOS.
Перед зданием посольства РФ установили 298 белых стульев, символизирующих 298 жертв сбития MH17. Стулья установлены как в самолете, включая проходы. Некоторые родственники положили цветы на стулья.
Как отмечается, люди вышли на протест против позиции России, которая, по их словам, отказывается говорить относительно причастности к катастрофе самолета в 2014 году.
"Мы хотим призвать Россию к ответу. Вполне ясно, что они сыграли свою роль в сбитии MH17", - сказал участник акции Сандер ван Луик, добавив, что "молчание политически мотивированное".
Напомним, совместная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной огневой установкой "Бук", которая принадлежит 53-й бригаде, которая является частью ВС РФ, из города Курска в Российской Федерации.
Самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту.