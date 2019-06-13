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Катастрофа MH17: під посольством РФ у Нідерландах влаштували протест

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Родичі жертв катастрофи MH17, що сталася на Донбасі в липні 2014 року, влаштували акцію протесту під російським посольством в нідерландській Гаазі. Про це УНН повідомляє з посиланням на NOS.

Катастрофа MH17: під посольством РФ у Нідерландах влаштували протест

Перед будівлею посольства РФ встановили 298 білих стільців, які символізують 298 жертв збиття MH17. Стільці встановлені як в літаку, включаючи проходи. Деякі родичі поклали квіти на стільці.

Як наголошується, люди вийшли на протест проти позиції Росії, яка, за їхніми словами, відмовляється говорити щодо причетності до катастрофи літака в 2014 році.

"Ми хочемо закликати Росію до відповідальності. Цілком ясно, що вони зіграли свою роль у збитті MH17", - сказав учасник акції Сандер ван Луїк, додавши, що "мовчання політично мотивоване".

Нагадаємо, спільна слідча група (JIT) з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", яка належить 53-й бригаді, що є частиною ЗС РФ, з міста Курська в Російській Федерації.

Літак компанії Malaysia Airlines рейсу MH17 був збитий на сході України 17 липня 2014 року. В авіакатастрофі загинули всі 298 осіб, які були на борту.

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