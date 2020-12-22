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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: суд арестовал командира авиабригады Глазунова

Киев • УНН

 • 17237 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева отправил под стражу без альтернативы внесения залога командира военной части А4104 Вячеслава Глазунова по делу о катастрофе военного самолета Ан-26Ш под Чугуевом в Харьковской области. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ГБР.

Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: суд арестовал командира авиабригады Глазунова

"Командиру части избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога", - сказали в пресс-службе.

Напомним, по делу с расследованием крушения самолета Ан-26Ш под Чугуевом 25 сентября было сообщено о подозрении командующему воздушных сил ВСУ Сергею Дроздову, командиру и руководителю полетов военной части А4104.

Как сообщал УНН, 25 сентября в 20:45 под Чугуевом Харьковской области упал самолет и загорелся.

Всего на борту воздушного судна находилось 27 человек - члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба: 25 погибли на месте, один из курсантов умер на следующий день от полученных ожогов. Еще один человек был доставлен на лечение.

Позже, в октябре на заседании Кабмина вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский назвал главные причины катастрофы военного самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября во Харьковской области, - это отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов и недостаточная профессиональная подготовка экипажа.

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