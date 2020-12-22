Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: суд арештував командира авіабригади Глазунова
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва відправив під варту без альтернативи внесення застави командира військової частини А4104 В'ячеслава Глазунова у справі про катастрофу військового літака Ан-26Ш під Чугуєвом на Харківщині. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі ДБР.
“Командиру частини обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави”, — сказали в пресслужбі.
Нагадаємо, у справі з розслідуванням падіння літака Ан-26Ш під Чугуєвом 25 вересня було повідомлено про підозру командувачу повітряних сил ЗСУ Сергію Дроздову, командиру та керівнику польотів військової частини А4104.
Як повідомляв УНН, 25 вересня о 20:45 під Чугуєвом на Харківщині впав літак і загорівся.
Всього на борту повітряного судна перебувало 27 осіб — члени екіпажу, курсанти й офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба: 25 загинули на місці, один із курсантів помер наступного дня від отриманих опіків. Ще одну людину було доправлено на лікування.
Згодом, у жовтні на засіданні Кабміну віце-прем’єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський назвав головні причини катастрофи військового літака Ан-26Ш, яка сталася 25 вересня у Харківській області, — це відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів та недостатня професійна підготовка екіпажу.