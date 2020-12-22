Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: суд арестовал руководителя полетов Жука

"Руководителю полетов избрана мера пресечения - содержание под стражей без альтернативы внесения залога", - сообщили в пресс-службе.

Ранее суд арестовал командира авиабригады Глазунова.

Напомним, по делу с расследованием крушения самолета АН-26Ш под Чугуевом 25 сентября сообщено о подозрении командующему воздушных сил ВСУ Сергею Дроздову, командиру и руководителю полетов военной части А4104.

Как сообщал УНН, 25 сентября в 20:45 под Чугуевом в Харьковской области упал самолет и загорелся.

Всего на борту воздушного судна находилось 27 человек - члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба: 25 погибли на месте, один из курсантов умер на следующий день от полученных ожогов. Еще один человек доставлен на лечение.

Впоследствии, в октябре на заседании Кабмина вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский назвал главные причины катастрофы военного самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября во Харьковской области, - это отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов и недостаточная профессиональная подготовка экипажа.