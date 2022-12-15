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Катаргейт: президент Европарламента обещает "перекрыть" финансирование

Катаргейт: президент Европарламента обещает "перекрыть" финансирование

Киев • УНН

 • 646486 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент Европарламента Роберта Метсола пообещала "перекрыть все" в ответ на скандал, связанный с утверждениями о том, что Катар платил деньги за влияние на законодателей, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Метсола заявила, что правила в отношении неформальных групп и финансирования необходимо пересмотреть, чтобы убедиться, что парламент "не продается".

"Есть... слишком много неформальных групп, потенциально более поддающихся влиянию. Слишком много организаций, чья прозрачность финансирования не ясна. Мы все перекроем и позаботимся... о том, чтобы все было на месте, чтобы парламент не продавался", - заявила она в четверг.

Метсола сказала, что скандал, в результате которого бельгийская полиция провела обыски в домах политиков и конфисковала более 1 млн евро наличными, является "ударом по демократии и ударом по всему, над чем мы работали много-много лет". "Требуются годы, чтобы завоевать доверие, но всего лишь мгновение, чтобы разрушить его", - указала она.

"Не будет безнаказанности, не будет подметания под ковер, не будет ведения дел, как обычно, - добавила Метсола. - Я сделаю все, что в моих силах, вместе с моими коллегами, чтобы восстановить положение дома демократии".

Дополнение

Трое из четырех арестованных подозреваемых, в том числе Ева Кайли, которая была вице-президентом Европарламента до того, как разразился скандал, остаются под стражей, а четвертый был освобожден с электронным браслетом, сообщил в среду федеральный прокурор Бельгии. 

Подозрение брюссельских следователей состоит в том, что Катар использовал деньги и подарки для влияния на экономические и политические решения в Европарламенте. Были проведены обыски, выявлено более 1,5 миллиона евро подозрительного происхождения.

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