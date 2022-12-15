Катаргейт: президент Європарламенту обіцяє "перекрити" фінансування
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент Європарламенту Роберта Метсола пообіцяла "перекрити все" у відповідь на скандал, пов'язаний із твердженнями про те, що Катар платив гроші за вплив на законодавців, пише УНН з посиланням на Financial Times.
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Метсола заявила, що правила щодо неформальних груп та фінансування необхідно переглянути, щоб переконатися, що парламент "не продається".
"Є... занадто багато неформальних груп, що потенційно більше піддаються впливу. Занадто багато організацій, чия прозорість фінансування не зрозуміла. Ми все перекриємо і подбаємо... про те, щоб все було на місці, щоб парламент не продавався" , - заявила вона у четвер.
Метсола сказала, що скандал, у результаті якого бельгійська поліція провела обшуки в будинках політиків і конфіскувала понад 1 млн євро готівкою, є "ударом по демократії та ударом по всьому, над чим ми працювали багато років". "Потрібні роки, щоб завоювати довіру, але лише мить, щоб зруйнувати її", - зазначила вона.
"Не буде безкарності, не буде підмітання під килим, не буде ведення справ, як завжди, - додала Метсола. - Я зроблю все, що в моїх силах, разом із моїми колегами, щоб відновити становище будинку демократії".
Доповнення
Троє з чотирьох заарештованих підозрюваних, у тому числі Єва Кайлі, яка була віцепрезидентом Європарламенту до того, як вибухнув скандал, залишаються під вартою, а четвертого було звільнено з електронним браслетом, повідомив у середу федеральний прокурор Бельгії.
Підозра брюссельських слідчих полягає в тому, що Катар використав гроші та подарунки для впливу на економічні та політичні рішення у Європарламенті. Були проведені обшуки, виявлено понад 1,5 мільйона євро підозрілого походження.