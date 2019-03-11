Катар заплатил ФИФА 880 млн долларов за право принять ЧМ-2022

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 110280 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 114560 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 117221 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 117778 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 147368 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116117 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140769 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145052 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130419 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130427 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп думает переместить американские войска из Германии в Венгрию: что известно

Трамп думает переместить американские войска из Германии в Венгрию: что известно

8 марта, 01:06 • 62915 просмотра
США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии

США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии

8 марта, 01:45 • 104594 просмотра
Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

8 марта, 02:22 • 81251 просмотра
Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

04:25 • 38992 просмотра
Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

05:30 • 115969 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 114674 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 147361 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 163025 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 174523 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 232633 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 110271 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 74940 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 98347 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 103717 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 103501 просмотра
Актуальное
Катар заплатил ФИФА 880 млн долларов за право принять ЧМ-2022

Катар заплатил ФИФА 880 млн долларов за право принять ЧМ-2022

Киев  •  УНН

 • 12072 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Катар тайно предложил ФИФА 400 млн долларов за три недели до принятия организацией решения о том, где будет проходить чемпионат мира по футболу в 2022 году. Об этом свидетельствует расследование журналистов издания The Sunday Times, опубликованное в воскресенье, 10 марта, передает УНН.

Впервые предположение о том, что Катар получил право проведения ЧМ-2022 незаконным путем, было высказано членом делегации Австралии, которая потерпела поражение — Бонито Мерсиадес в книге “Чего бы не стоило: инсайдерская история методов ФИФА” в 2018 году.

В частности, Мерсиадес утверждала, что на тот момент функционеры ФИФА были обеспокоены тем, что в случае проведения ЧМ-2022 в Катаре исполнительный орган чемпионата столкнется с финансовыми потерями. Тогда телекомпания Al-Jazeera в рамках тайного соглашения предложила безвозмездно перевести на счет футбольной ассоциации 100 млн долларов в качестве бонуса, если она выберет Катар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Катаре открылся первый стадион перед ЧМ-2022

Соглашение было заключено с согласия Жерома Вальке, который в 2010 году был генеральным секретарем ФИФА, писала в своей книге Мерсиадес. В 2016 году Вальке был отстранен от должности без права восстановления по обвинению во взяточничестве.

Журналисты The Sunday Times заявили, что документы, которыми она обладает, подтверждают обвинение, выдвинутое Мерсиадес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Катар потратил 117 млн фунтов стерлингов на подготовку к ЧМ-2022

По информации расследователей, в договоре между телекомпанией Al-Jazeera и ФИФА действительно фигурировала беспрецедентная сумма в 100 млн долларов, которая должна была быть переведена на указанный ФИФА счет в случае, если футбольная ассоциация сделает выбор в пользу Катара.

“Если соревнования 2022 года будут проведены в Катаре, Al-Jazeera обязуется в дополнение к гонорару за права (трансляции — ред.) перевести на желаемый счет ФИФА денежную сумму в размере 100 млн долларов”, — цитируют журналисты договор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конгресс ФИФА назовет страну — хозяйку чемпионата мира по футболу 2026 года

Следующее предложение на сумму 480 млн долларов поступило ФИФА на три года позже, а именно от спортивного телеканала Al-Jazeera — BeIN Sports — за права на трансляцию чемпионатов 2026 и 2030 годов. Телеканал взял на себя обязательства перевести ФИФА еще 480 млн долларов в качестве оплаты прав на трансляцию. Эта информация содержится в копии секретного договора о покупке прав на телетрансляцию игр, который попал в руки журналистов.

Как говорится в расследовании, этот документ фигурирует в качестве доказательства по делу о коррупции, которое завела по ФИФА полиция Швейцарии.

Демиан Коллинз, председатель комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорта в парламенте Великобритании, реагируя на публикацию The Sunday Times, потребовал от ФИФА заморозить платежи от Al-Jazeera и начать немедленное расследование инцидента. Договор, о котором идет речь, политик назвал “явным нарушением правил”.

В свою очередь представители ФИФА заявили, что организация “сотрудничает и будет в дальнейшем сотрудничать с властью”.

В 2010 году за право принять у себя ЧМ-2022, кроме Катара, соревновались США, Австралия, Южная Корея и Япония.

Как сообщал УНН, Катар нарушил правила ФИФА, организовав секретную кампанию “черных операций” против своих соперников, конкурировали в борьбе за право проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спортполитикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы