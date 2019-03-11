Катар заплатил ФИФА 880 млн долларов за право принять ЧМ-2022

Впервые предположение о том, что Катар получил право проведения ЧМ-2022 незаконным путем, было высказано членом делегации Австралии, которая потерпела поражение — Бонито Мерсиадес в книге “Чего бы не стоило: инсайдерская история методов ФИФА” в 2018 году.

В частности, Мерсиадес утверждала, что на тот момент функционеры ФИФА были обеспокоены тем, что в случае проведения ЧМ-2022 в Катаре исполнительный орган чемпионата столкнется с финансовыми потерями. Тогда телекомпания Al-Jazeera в рамках тайного соглашения предложила безвозмездно перевести на счет футбольной ассоциации 100 млн долларов в качестве бонуса, если она выберет Катар.

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Соглашение было заключено с согласия Жерома Вальке, который в 2010 году был генеральным секретарем ФИФА, писала в своей книге Мерсиадес. В 2016 году Вальке был отстранен от должности без права восстановления по обвинению во взяточничестве.

Журналисты The Sunday Times заявили, что документы, которыми она обладает, подтверждают обвинение, выдвинутое Мерсиадес.

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По информации расследователей, в договоре между телекомпанией Al-Jazeera и ФИФА действительно фигурировала беспрецедентная сумма в 100 млн долларов, которая должна была быть переведена на указанный ФИФА счет в случае, если футбольная ассоциация сделает выбор в пользу Катара.

“Если соревнования 2022 года будут проведены в Катаре, Al-Jazeera обязуется в дополнение к гонорару за права (трансляции — ред.) перевести на желаемый счет ФИФА денежную сумму в размере 100 млн долларов”, — цитируют журналисты договор.

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Следующее предложение на сумму 480 млн долларов поступило ФИФА на три года позже, а именно от спортивного телеканала Al-Jazeera — BeIN Sports — за права на трансляцию чемпионатов 2026 и 2030 годов. Телеканал взял на себя обязательства перевести ФИФА еще 480 млн долларов в качестве оплаты прав на трансляцию. Эта информация содержится в копии секретного договора о покупке прав на телетрансляцию игр, который попал в руки журналистов.

Как говорится в расследовании, этот документ фигурирует в качестве доказательства по делу о коррупции, которое завела по ФИФА полиция Швейцарии.

Демиан Коллинз, председатель комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорта в парламенте Великобритании, реагируя на публикацию The Sunday Times, потребовал от ФИФА заморозить платежи от Al-Jazeera и начать немедленное расследование инцидента. Договор, о котором идет речь, политик назвал “явным нарушением правил”.

В свою очередь представители ФИФА заявили, что организация “сотрудничает и будет в дальнейшем сотрудничать с властью”.

В 2010 году за право принять у себя ЧМ-2022, кроме Катара, соревновались США, Австралия, Южная Корея и Япония.

Как сообщал УНН, Катар нарушил правила ФИФА, организовав секретную кампанию “черных операций” против своих соперников, конкурировали в борьбе за право проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году.