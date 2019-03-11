Катар заплатив ФІФА 880 млн доларів за право прийняти ЧС-2022

Вперше припущення про те, що Катар отримав право проведення ЧС-2022 незаконним шляхом, було висловлено членом делегації Австралії, яка зазнала поразки - Боніто Мерсіадес в книзі "Чого б не коштувало: інсайдерська історія методів ФІФА" у 2018 році.

Зокрема, Мерсіадес стверджувала, що на той момент функціонери ФІФА були стурбовані тим, що в разі проведення ЧС-2022 в Катарі виконавчий орган чемпіонату зіткнеться з фінансовими втратами. Тоді телекомпанія Al-Jazeera в рамках таємної угоди запропонувала безоплатно перевести на рахунок футбольної асоціації 100 млн доларів в якості бонусу, якщо вона вибере Катар.

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Угода була укладена з відома Жерома Вальке, який в 2010 році був генеральним секретарем ФІФА, писала в своїй книзі Мерсіадес. У 2016 році Вальке був відсторонений від посади без права відновлення за звинуваченням у хабарництві.

Журналісти The Sunday Times заявили, що документи, якими вона володіє, підтверджують обвинувачення, висунуте Мерсіадес.

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За інформацією розслідувачів, в договорі між телекомпанією Al-Jazeera та ФІФА дійсно фігурувала безпрецедентна сума в 100 млн доларів, яка повинна була бути переведена на вказаний ФІФА рахунок в разі, якщо футбольна асоціація зробить вибір на користь Катару.

"Якщо змагання 2022 року буде проведено в Катарі, Al-Jazeera зобов'язується на додаток до гонорару за права (трансляції. - ред) перевести на бажаний рахунок ФІФА грошову суму в розмірі 100 млн доларів", - цитують журналісти договір.

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Наступна пропозиція на суму 480 млн доларів надійшло ФІФА на три роки пізніше, а саме від спортивного телеканалу Al-Jazeera - BeIN Sports - за права на трансляцію чемпіонатів 2026 і 2030 років. Телеканал взяв на себе зобов'язання перевести ФІФА ще 480 млн доларів в якості оплати прав на трансляцію. Ця інформація міститься в копії секретного договору про покупку прав на телетрансляцію ігор, який потрапив до рук журналістів.

Як говориться в розслідуванні, цей документ фігурує як доказ у справі про корупцію, яке завела щодо ФІФА поліція Швейцарії.

Деміан Коллінз, голова комітету з цифровим технологіям, культурі, ЗМІ та спорту в парламенті Великобританії, реагуючи на публікацію The Sunday Times, зажадав від ФІФА заморозити платежі від Al-Jazeera та почати негайне розслідування інциденту. Договір, про який йде мова, політик назвав "явним порушенням правил".

У свою чергу представники ФІФА заявили, що організація "співпрацює і буде надалі співпрацювати з владою".

У 2010 році за право прийняти у себе ЧС-2022, крім Катару, змагалися США, Австралія, Південна Корея і Японія.

Як повідомляв УНН, Катар порушив правила ФІФА, організувавши секретну кампанію “чорних операцій” проти своїх суперників, що конкурували в боротьбі за право проведення чемпіонату світу з футболу в 2022 році.