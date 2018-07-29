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Times звинуватила Катар в кампанії чорного піару під час боротьби за ЧС-2022

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Катар порушив правила ФІФА, організувавши секретну кампанію “чорних операцій” проти своїх суперників, що конкурували в боротьбі за право проведення чемпіонату світу з футболу в 2022 році, пише The Sunday Times. При цьому видання посилається на інформацію інформатора, який працював із заявкою цієї країни на проведення чемпіонату, передає УНН.

Як випливає з електронних листів, що потрапили в розпорядження редакції, катарський комітет з організації чемпіонату платив фірмі зі зв’язків з громадськістю та колишнім агентам ЦРУ, які повинні були організувати пропагандистську кампанію проти основних претендентів у конкурсі. “Електронні листи від інформатора свідчать про те, що в ході виборів країни для проведення чергового чемпіонату світу тендерна група платила PR-фірмі і колишнім агентам ЦРУ для здійснення вкидань фальсифікованої пропаганди про головних конкурентів — США і Австралію”, — пише газета.

Стратегія кампанії була розроблена нью-йоркською фірмою Brown Lloyd Jones (BLJ), яка зараз називається BLJ Worldwide. Метою компанії було створити враження, що в країнах-конкурентах немає широкої громадської підтримки проведення чемпіонату світу з футболу, а така підтримка є однією з основних вимог ФІФА до країн-претендентів.

Видання відзначає, що організація такої кампанії є грубим порушенням правил ФІФА, які вимагають утримуватися від “письмових або усних заяв будь-якого роду, несприятливих або будь-яких інших, про заявку або кандидатів від будь-якої іншої країни — члена асоціації”.

Так, наприклад, один з професорів отримав 9 тисяч доларів за написання доповіді про величезні економічні витрати чемпіонату світу в США, а потім ця доповідь була поширена в міжнародних ЗМІ.

В одному з листів, наданих інформатором, міститься звіт, який в травні 2010 року президент BLJ Майкл Хольцман направив Ахмаду Німеху, старшому раднику команди Катару на конкурсі. Лист під назвою “Стратегія” починався словами: “Протягом останніх чотирьох місяців ми провели велику кампанію, спрямовану на підрив образу країн-конкурентів на ЧС 2018/2022, особливо Австралії і США”.

Потім в повідомленні були перераховані дії, які здійснила фірма в рамках цієї стратегії. Серед них залучення журналістів і блогерів, а також відомих громадських діячів, в результаті якого в пресі з’явилися десятки статей з негативною оцінкою перспектив проведення чемпіонату світу з футболу, складання звітів і доповідей з негативною оцінкою впливу чемпіонату на економіку та інші дії.

“Ми найняли групу американських вчителів фізкультури, попросили їх конгресмена законодавчо заборонити проведення Кубка світу в США на тій підставі, що гроші, витрачені на футбольний турнір, можуть бути краще використані для фінансування спорту в середній школі”, — говорилося в одному з пунктів.

Крім того, в рамках кампанії були організовані акції протесту, в тому числі за участю студентів в Австралії. Катарська сторона всі звинувачення заперечує, пише газета, і заявляє, що в ході конкурсу діяла в суворій відповідності з правилами ФІФА.

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