Times обвинила Катар в кампании черного пиара во время борьбы за ЧМ-2022

Как следует из электронных писем, попавших в распоряжение редакции, катарский комитет по организации чемпионата платил фирме по связям с общественностью и бывшим агентам ЦРУ, которые должны были организовать пропагандистскую кампанию против основных претендентов в конкурсе. “Электронные письма от информатора свидетельствуют о том, что в ходе выборов страны для проведения очередного чемпионата мира тендерная группа платила PR-фирме и бывшим агентам ЦРУ для осуществления вбросов фальсифицированной пропаганды о главных конкурентах — США и Австралии”, — пишет газета.

Стратегия кампании была разработана нью-йоркской фирмой Brown Lloyd Jones (BLJ), которая сейчас называется BLJ Worldwide. Целью компании было создать впечатление, что в странах-конкурентах нет широкой общественной поддержки проведения чемпионата мира по футболу, а такая поддержка является одним из основных требований ФИФА к странам-претендентам.

Издание отмечает, что организация такой кампании является грубым нарушением правил ФИФА, которые требуют воздерживаться от “письменных или устных заявлений любого рода, неблагоприятных или каких-либо иных, о заявках или кандидатах от любой другой страны — члена ассоциации”.

Так, например, один из профессоров получил 9 тысяч долларов за написание доклада об огромных экономических издержках чемпионата мира в США, а затем этот доклад был распространен в международных СМИ.

В одном из писем, предоставленных информатором, содержится отчет, который в мае 2010 года президент BLJ Майкл Хольцман направил Ахмаду Нимеху, старшему советнику команды Катара на конкурсе. Письмо под названием “Стратегия” начиналось словами: “В течение последних четырех месяцев мы провели обширную кампанию, направленную на подрыв образа стран-конкурентов на ЧМ 2018/2022, особенно Австралии и США”.

Затем в сообщении были перечислены действия, которые осуществила фирма в рамках этой стратегии. Среди них привлечение журналистов и блогеров, а также видных общественных деятелей, в результате которого в прессе появились десятки статей с негативной оценкой перспектив проведения чемпионата мира по футболу, составление отчетов и докладов с негативной оценкой влияния чемпионата на экономику и другие действия.

“Мы наняли группу американских учителей физкультуры, попросили их конгрессмена законодательно запретить проведение Кубка мира в США на том основании, что деньги, потраченные на футбольный турнир, могут быть лучше использованы для финансирования спорта в средней школе”, — говорилось в одном из пунктов.

Кроме того, в рамках кампании были организованы акции протеста, в том числе с участием студентов в Австралии. Катарская сторона все обвинения отрицает, пишет газета, и заявляет, что в ходе конкурса действовала в строгом соответствии с правилами ФИФА.