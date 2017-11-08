Каталонские партии не смогли договориться о коалиции
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Каталонские партии, выступающие за независимость, не смогли договориться о создании коалиции накануне досрочных выборов, запланированных на 21 декабря. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
"У политических партий Каталонии было время до полуночи, чтобы зарегистрировать коалицию накануне выборов 21 декабря, однако две основные политические силы, которые образовали альянс и руководили регионом в течение последних двух лет, не смогли вовремя договориться", - говорится в сообщении.
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Несмотря на то, что после голосования они все еще могут договориться, политологи говорят, что отсутствие соглашения о совместной кампании также может спровоцировать борьбу за лидерство в верхушке.
Это связано с тем, что вероятнее всего правоцентристской PdeCat (Каталонская Демократическая партия) отстраненного лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, опередит Левая республиканская партия Каталонии (ERC) бывшего регионального вице-президента Уриола Жункераса.
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Опрос общественного мнения, обнародованный в воскресенье в газете La Vanguardia в Барселоне, показал, что ERC может получить 45-46 мест в 135-местном региональном парламенте, в то время, как PdeCat получит 14-15 мест.
Чтобы добраться максимального уровня в 68 мест они должны были сформировать парламентский альянс с антикапиталистической партией CUP, она, как ожидается, будет иметь 7-8 мест. Сообщается, что подобный альянс существовал в 2015 и 2017 годах.
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Согласно глобальному официальному опросу, обнародованному на прошлой неделе, коалиция между ERC и PdeCat получила бы от 60 до 63 мест. В то время CUP получила бы 8-9 мест по такому сценарию, фактически давая гарантию сепаратистскому большинству.