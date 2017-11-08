Каталонские партии не смогли договориться о коалиции

"У политических партий Каталонии было время до полуночи, чтобы зарегистрировать коалицию накануне выборов 21 декабря, однако две основные политические силы, которые образовали альянс и руководили регионом в течение последних двух лет, не смогли вовремя договориться", - говорится в сообщении.

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Несмотря на то, что после голосования они все еще могут договориться, политологи говорят, что отсутствие соглашения о совместной кампании также может спровоцировать борьбу за лидерство в верхушке.

Это связано с тем, что вероятнее всего правоцентристской PdeCat (Каталонская Демократическая партия) отстраненного лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, опередит Левая республиканская партия Каталонии (ERC) бывшего регионального вице-президента Уриола Жункераса.

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Опрос общественного мнения, обнародованный в воскресенье в газете La Vanguardia в Барселоне, показал, что ERC может получить 45-46 мест в 135-местном региональном парламенте, в то время, как PdeCat получит 14-15 мест.

Чтобы добраться максимального уровня в 68 мест они должны были сформировать парламентский альянс с антикапиталистической партией CUP, она, как ожидается, будет иметь 7-8 мест. Сообщается, что подобный альянс существовал в 2015 и 2017 годах.

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Согласно глобальному официальному опросу, обнародованному на прошлой неделе, коалиция между ERC и PdeCat получила бы от 60 до 63 мест. В то время CUP получила бы 8-9 мест по такому сценарию, фактически давая гарантию сепаратистскому большинству.